В понедельник, 15 мая, суд рассмотрел апелляцию экс-разведчика. Его подозревают в превышении власти из-за проведения запрещенной спецоперации по угон российского самолета.
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Червинского оставили под стражей
Заседание суда состоялось в закрытом режиме – журналистов и слушателей на него не допустили. Правоохранители впоследствии объяснили, что в деле есть информация о военных операциях и армии.
Червинский вместе с адвокатами подал апелляционную жалобу на отмену ареста. Сторона защиты ссылалась на то, что с начала полномасштабного вторжения полковник Червинский добровольно мобилизовался. К тому же он имеет троих несовершеннолетних детей, жену и мать. По словам адвокатов, риски для суда отсутствуют, а обвинения вроде бы необоснованны.
Также народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев предлагал взять Червинского на поруки. Однако суд отказал ему, а других желающих взять на поруки тоже слушать не стали.
Суд оставил бывшего экс-разведчика под стражей.
Сам Червинский в комментарии изданию "Радио Свобода" заявил, что не считает себя виновным и делал все для защиты Украины.
Я понимаю – действовал в пределах своих полномочий, ничего не нарушал. И действовал в интересах Украины и ее защиты,
– заявил Червинский.
Дело о похищении российского самолета
- В марте 2022 года у гражданского лица возникает авантюрная идея похищения российского самолета. Однако он быстро обратился с предложением в ГУР МО и СБУ. Там эту спецоперацию сразу очертили как невозможной, потому запретили ее проводить.
- Впоследствии мужчина через знакомого вышел на Романа Червинского, который начал активно вести переписку с русскими военными. Дело дошло до того, что в июле бывший разведчик совершил денежный перевод 4 000 долларов на счет оккупантам. Впоследствии Червинский будто бы договорился с россиянами о передаче российского самолета Украине.
- Похищение должно было произойти на аэродроме "Канатово" вблизи Кропивницкого. Однако в день якобы похищение россияне обстреляли аэродром 8 крылатыми ракетами. В результате погиб один военнослужащий, еще 17 получили ранения.
- В апреле 2023 года экс-разведчику объявили о подозрении. Червинскому грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- 25 апреля Червинского взяли под стражу сроком 2 месяца без альтернативы внесения залога.