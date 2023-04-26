Об этом 24 Каналу заявил генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки (в 2020 – 2021 годах), глава ГУР Минобороны (в 2015 – 2016 годах) Валерий Кондратюк. Он отметил, все потому, чтобы не было оснований считать, что Украина движется в направлении России и что у нас до сих пор существует "выборочное правосудие". Отметим, что оккупанты обстреляли военный аэродром 23 июля 2022 года.
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"Учитывая то, что предварительно Роман обвинял и руководство государства, и по вагнергейту, и сеял сомнения, очень важно для общества, чтобы это расследование было открытым. А по этому делу, безусловно, сам офицер не был способен принять такое решение", – предположил он.
То есть, по словам Кондратюка, была необходимость безусловно согласовывать с руководством, утверждать, но также и налаживать взаимодействие.
"Если этого всего не было, это действительно, знаете, оно так похоже на авантюру. Но я сомневаюсь, что такие вещи могли делаться без контроля и безосновательно. Будем смотреть по результатам следствия", – сказал генерал-лейтенант.
Способен на поступок и авантюризм
Бывший глава Службы внешней разведки рассказал, что он лично знает Романа Червинского. В первый раз они встретились в 2014 году.
Что известно о Романе Червинском: смотрите видео
"Люди, вышедшие из Донецкого управления в Мариуполь и Луганского в Северодонецк, понятно, что родственники оставались на тех границах, и мы решили развернуть наши группы контрразведки вдоль границы", – рассказал Валерий Кондратюк.
Тогда одна из групп была в Бахмуте. Ее возглавлял именно Роман Червинский.
По опыту, который я увидел, это довольно дерзкий, оперативно грамотный профессиональный офицер, способный на поступок. Но также и способен к авантюризму,
– подчеркнул бывший глава ГУР Минобороны.
Дело о попытке угона самолета и обстреле аэродрома
- СБУ открыла уголовное производство по ракетным обстрелам аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Случилось это 23 июля 2022 года.
- По данным следствия, с апреля по июль прошлого года несколько мужчин, среди которых, в частности, были военные, пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину российский военный самолет.
- Они разработали план, который, по их словам, предполагал, что оккупант в определенное время влетит в воздушное пространство Украины, а перед российскими диспетчерами имитирует аварию. Тогда Украина объявила бы о том, что взяла его в плен, а семья россиянина получила бы деньги и новые документы.
- Во время этой "операции", несмотря на замечания СБУ и без согласования с определенными государственными органами, оккупанты получили информацию о размещении украинских самолетов и личном составе Воздушных сил ВСУ.
- Так Россия обстреляла аэродром "Канатово". В результате погиб командир воинской части, еще 17 военных получили ранения. Были уничтожены 2 украинских истребителя, а взлетная полоса, техника и здания были повреждены.