Об этом 24 Каналу заявил генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки (в 2020 – 2021 годах), глава ГУР Минобороны (в 2015 – 2016 годах) Валерий Кондратюк. Он отметил, все потому, чтобы не было оснований считать, что Украина движется в направлении России и что у нас до сих пор существует "выборочное правосудие". Отметим, что оккупанты обстреляли военный аэродром 23 июля 2022 года.

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"Учитывая то, что предварительно Роман обвинял и руководство государства, и по вагнергейту, и сеял сомнения, очень важно для общества, чтобы это расследование было открытым. А по этому делу, безусловно, сам офицер не был способен принять такое решение", – предположил он.

То есть, по словам Кондратюка, была необходимость безусловно согласовывать с руководством, утверждать, но также и налаживать взаимодействие.

"Если этого всего не было, это действительно, знаете, оно так похоже на авантюру. Но я сомневаюсь, что такие вещи могли делаться без контроля и безосновательно. Будем смотреть по результатам следствия", – сказал генерал-лейтенант.

Важно! Глава СБУ Василий Малюк заявил, что ни СБУ, ни ГУР не согласились с планом. Эти структуры и другие госорганы высказали свои замечания. Тогда уже было понятно, что такая "спецоперация" скрывает много рисков. Однако некоторые люди, по словам Малюка, решили действовать по собственному усмотрению. План реализовать не удалось.

Способен на поступок и авантюризм

Бывший глава Службы внешней разведки рассказал, что он лично знает Романа Червинского. В первый раз они встретились в 2014 году.

Что известно о Романе Червинском: смотрите видео

"Люди, вышедшие из Донецкого управления в Мариуполь и Луганского в Северодонецк, понятно, что родственники оставались на тех границах, и мы решили развернуть наши группы контрразведки вдоль границы", – рассказал Валерий Кондратюк.

Тогда одна из групп была в Бахмуте. Ее возглавлял именно Роман Червинский.

По опыту, который я увидел, это довольно дерзкий, оперативно грамотный профессиональный офицер, способный на поступок. Но также и способен к авантюризму,

– подчеркнул бывший глава ГУР Минобороны.

Дело о попытке угона самолета и обстреле аэродрома