Про це 24 Каналу заявив генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2020 – 2021 роках), голова ГУР Міноборони (у 2015 – 2016 роках) Валерій Кондратюк. Він зазначив, усе через те, щоби не було підстав вважати, що Україна рухається у напрямку Росії та що в нас ще досі існує "вибіркове правосуддя". Зазначимо, що окупанти обстріляли військовий аеродром 23 липня 2022 року.
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"Враховуючи те, що попередньо Роман звинувачував і керівництво держави, і щодо вагнергейту, і сіяв сумніви, дуже важливо для суспільства, щоби це розслідування було відкритим. А щодо цієї справи, безумовно, сам офіцер не був здатний ухвалити таке рішення", – припустив він.
Тобто, за словами Кондратюка, була необхідність безумовно погоджувати з керівництвом, затверджувати, але також і налагоджувати взаємодію.
"Якщо цього всього не було, це дійсно, знаєте, воно так схоже на авантюру. Але я маю великі сумніви, що такі речі могли робитися без контролю і безпідставно. Будемо дивитися за результатами слідства", – сказав генерал-лейтенант.
Здатний на вчинок та авантюризм
Колишній голова Служби зовнішньої розвідки розказав, що він особисто знає Романа Червінського. Уперше вони зустрілися у 2014 році.
Що відомо про Романа Червінського: дивіться відео
"Люди, які вийшли з Донецького управління в Маріуполь, і Луганського в Сєвєродонецьк, зрозуміло, що родичі залишалися на тих кордонах і ми вирішили розгорнути наші групи контррозвідки вздовж кордону", – розповів Валерій Кондратюк.
Тоді одна із груп була в Бахмуті. Її очолював саме Роман Червінський.
За досвідом, який я побачив, це досить зухвалий, оперативно-грамотний професійний офіцер, який здатний на вчинок. Але також і здатний до авантюризму,
– наголосив колишній голова ГУР Міноборони.
Справа про спробу викрадення літака та обстріл аеродрому
- СБУ відкрила кримінальне провадження щодо ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Сталося це 23 липня 2022 року.
- За даними слідства, з квітня по липень минулого року, кілька чоловіків, серед яких, зокрема, були військові, намагалися завербувати російського пілота та вмовити його перегнати в Україну російський військовий літак.
- Вони розробили план, який, за їх словами, передбачав, що окупант в певний час влетить в повітряний простір України, а перед російськими диспетчерами імітує аварію. Тоді Україна оголосила б про полон пілота, а родина росіянина отримала б гроші та нові документи.
- Під час цієї "операції", попри зауваження СБУ та без узгодження з певними державними органами, окупанти отримали інформацію щодо розміщення українських літаків та особового складу Повітряних сил ЗСУ.
- Так Росія обстріляла аеродром "Канатове". Унаслідок цього загинув командир військової частини, ще 17 військових зазнали поранень. Були знищені 2 українські винищувачі, а злітна смуга, техніка та будівлі були пошкоджені.