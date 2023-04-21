Деталі розповів Василь Малюк – голова СБУ. Він наголосив, що ключовому фігуранту справи оголосили про підозру.

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Буквально сьогодні оголошено підозру за перевищення службових повноважень ключовому фігуранту – Роману Червінському. Бо людина, яка раніше дуже любила давати інтерв'ю і займатися особистим піаром, переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутня за місцем проживання,

– наголосив Малюк.

Глава СБУ додав, що Червінський фактично є дезертиром. Він вже 8 місяців не з'являється на службі. За цим фактом ДБР вже відкрило провадження.

Малюк наголосив: жодні хитрощі не допоможуть уникнути покарання.

"На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання", – додав Малюк.

Деталі

Малюк наголосив: окремі персонажі вирішили, що зможуть самовільно заволодіти літаком російських окупантів. Тоді вони почали вести переговори з пілотом країни-терористки, який начебто погодився перейти на бік України.

Ні СБУ, ні ГУР не погодилися з цим планом. Вони, а також інші державні органи, висловили свої зауваження. Вже тоді було зрозуміло, що "спецоперація" приховує багато ризиків.

Малюк наголосив, що деякі люди вирішили діяти на власний розсуд. Реалізувати план не вдалося. Однак окупанти дізналися, де перебували українські літаки. Внаслідок ракетного удару (ворог запустив 9 крилатих ракет) загинув командир військової частини, а 17 захисників отримали поранення.