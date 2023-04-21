Детали рассказал Василий Малюк – глава СБУ. Он отметил, что ключевому фигуранту дела объявили о подозрении.

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Буквально сегодня объявлено подозрение за превышение служебных полномочий ключевому фигуранту – Роману Червинскому. Ибо человек, который раньше очень любил давать интервью и заниматься личным пиаром, скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства.

– подчеркнул Малюк.

Глава СБУ добавил, что Червинский фактически дезертир. Он уже 8 месяцев не появляется на службе. По этому факту ДБР уже открыло производство.

Малюк подчеркнул: никакие уловки не помогут избежать наказания.

"По моему мнению, подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", – добавил Малюк.

Подробности

Малюк подчеркнул: отдельные персонажи решили, что смогут самовольно завладеть самолетом российских окупантов. Тогда они начали вести переговоры с пилотом страны-террористки, который вроде бы согласился перейти на сторону Украины.

Ни СБУ, ни ГУР не согласились с этим планом. Они, а также другие государственные органы выразили свои замечания. Уже тогда было ясно, что "спецоперация" скрывает много рисков.

Малюк подчеркнул, что некоторые люди решили действовать по собственному усмотрению. Реализовать план не удалось. Однако оккупанты узнали, где находились украинские самолеты. В результате ракетного удара (враг запустил 9 крылатых ракет) погиб командир воинской части, а 17 защитников получили ранения.