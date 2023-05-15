У понеділок, 15 травня, суд розглянув апеляцію ексрозвідника. Його підозрюють у перевищенні влади через проведення забороненої спецоперації з викрадення російського літака.
До теми Здатний на подвиг, але й на авантюру, – ексглава ГУР про арештованого офіцера Червінського
Червінського залишили під вартою
Засідання суду відбулося у закритому режимі – журналістів та вільних слухачів на нього не допустили. Правоохоронці згодом пояснили, що у справі є інформація про воєнні операції та армію.
Червінський разом з адвокатами подав апеляційну скаргу на скасування арешту. Сторона захисту посилалася на те, що з початку повномасштабного вторгнення полковник Червінський добровільно мобілізувався. До того ж він має трьох неповнолітніх дітей, дружину і матір. За словами адвокатів, ризики для суду відсутні, а звинувачення буцімто необґрунтовані.
Також народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв пропонував взяти Червінського на поруки. Проте суд відмовив йому, а інших охочих взяти на поруки також слухати не стали.
Суд залишив колишнього ексрозвідника під вартою.
Сам Червінський у коментарі виданню "Радіо Свобода" заявив, що не вважає себе винним і робив все для захисту України.
Я розумію – діяв у межах своїх повноважень, нічого не порушував. І діяв в інтересах України і її захисту,
– заявив Червінський.
Справа про викрадення російського літака
- У березні 2022 року у цивільної особи виникає авантюрна ідея щодо викрадення російського літака. Проте він швидко звернувся з пропозицією у ГУР МО та СБУ. Там цю спецоперацію відразу окреслили як неможливою, тому заборонили її проводити.
- Згодом чоловік через знайомого вийшов на Романа Червінського, який почав активно вести листування з російськими військовими. Справа дійшла до того, що у липні колишній розвідник здійснив грошовий переказ 4 000 доларів на рахунок окупантам. Згодом Червінський буцімто домовився з росіянами про передачу російського літака Україні.
- Викрадення мало відбутися на аеродромі "Канатове", що поблизу Кропивницького. Проте у день нібито викрадення росіяни обстріляли аеродром 8 крилатими ракетами. Як наслідок, загинув один військовослужбовець, ще 17 – отримали поранення.
- У квітні 2023 року ексрозвіднику оголосили про підозру. Червінському загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років.
- 25 квітня Червінського взяли під варту строком на 2 місяці без альтернативи внесення застави.