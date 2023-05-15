У понеділок, 15 травня, суд розглянув апеляцію ексрозвідника. Його підозрюють у перевищенні влади через проведення забороненої спецоперації з викрадення російського літака.

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Червінського залишили під вартою

Засідання суду відбулося у закритому режимі – журналістів та вільних слухачів на нього не допустили. Правоохоронці згодом пояснили, що у справі є інформація про воєнні операції та армію.

Червінський разом з адвокатами подав апеляційну скаргу на скасування арешту. Сторона захисту посилалася на те, що з початку повномасштабного вторгнення полковник Червінський добровільно мобілізувався. До того ж він має трьох неповнолітніх дітей, дружину і матір. За словами адвокатів, ризики для суду відсутні, а звинувачення буцімто необґрунтовані.

Також народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв пропонував взяти Червінського на поруки. Проте суд відмовив йому, а інших охочих взяти на поруки також слухати не стали.

Суд залишив колишнього ексрозвідника під вартою.

Сам Червінський у коментарі виданню "Радіо Свобода" заявив, що не вважає себе винним і робив все для захисту України.

Я розумію – діяв у межах своїх повноважень, нічого не порушував. І діяв в інтересах України і її захисту,

– заявив Червінський.

Справа про викрадення російського літака