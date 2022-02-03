Сама Кира Рудик написала в Фейсбуке, что была на допросе. В ГБР впоследствии тоже заявили, что уже допросили ряд свидетелей, в частности, нардепов.
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Рудик говорит о политизации дела
Политик рассказала, что допрос длился 2 часа. Рудик говорит, что речь идет о хозяйственной деятельности партии в начале 2020 года. По ее словам, производство ранее закрыли, но теперь возобновили. Она считает дело политизированным.
Глава партии говорит, что о допросах других нардепов ей неизвестно. Следующий раз Рудик будут допрашивать в среду 9 февраля.
Что известно о деле
- Работники НАПК обнаружили, что договоры по оказанию услуг и выполнению работ рядом ФЛП, которые заключило руководство "Голоса", имеют признаки фиктивности.
- Дело расследуют по статьям нарушения порядка финансирования партии и присвоения имущества в особо крупных размерах.
- За такие нарушения грозит 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет и с конфискацией имущества.
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