Сама Кира Рудик написала в Фейсбуке, что была на допросе. В ГБР впоследствии тоже заявили, что уже допросили ряд свидетелей, в частности, нардепов.

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Рудик говорит о политизации дела

Политик рассказала, что допрос длился 2 часа. Рудик говорит, что речь идет о хозяйственной деятельности партии в начале 2020 года. По ее словам, производство ранее закрыли, но теперь возобновили. Она считает дело политизированным.

Глава партии говорит, что о допросах других нардепов ей неизвестно. Следующий раз Рудик будут допрашивать в среду 9 февраля.

Что известно о деле

Работники НАПК обнаружили, что договоры по оказанию услуг и выполнению работ рядом ФЛП, которые заключило руководство "Голоса", имеют признаки фиктивности.

Дело расследуют по статьям нарушения порядка финансирования партии и присвоения имущества в особо крупных размерах.

За такие нарушения грозит 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет и с конфискацией имущества.

Обратите внимание! В июле 2021 года в партии "Голос" произошел раскол. Большинство депутатов требовали увольнения руководства политсилы. После этого 10 нардепов заявили о создании отдельного объединения "Справедливость". Туда вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин.

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