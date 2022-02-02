Почему Рудик вызвали на допрос

О вызове к следователям на 3 февраля заявила сама политик. Она отметила, что на допрос пойдет впервые в жизни.

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Вызов касается деятельности партии "Голос" в 2020 году. Рудик подчеркнула, что ГБР открыло дело, основываясь на данных из открытых источников. По мнению политика, говорится о сообщениях в интернете.

То есть "в интернете написали – почему бы дело не открыть?" – это и есть логика ГБР. Это как с другими делами против оппозиционеров. Доказательства есть? Нет. Но в интернете говорят, что есть,

– отметила Рудик.

Нардеп добавила, что Голос под ее руководством стал "последовательно оппозиционной политической партией". Именно поэтому, мол, Офис Президента и приказал открыть дело.

Нардепку проверяют на наличие американского гражданства

В декабре 2021 года в Службе безопасности Украины заявили, что проверяют наличие американского гражданства у Рудик. С соответствующим заявлением к правоохранителям обратился нардеп Александр Качура.

Несколько месяцев перед тем сама Рудик на вопрос о другом гражданстве отвечала: "Я родилась в Украине и являюсь украинкой". В пресс-службе партии "Голос" уверяли, что у политика только украинское гражданство.

Обратите внимание! Ранее часть депутатов "Голоса" обвинили Рудик и Ярослава Железняка в узурпации власти в политсиле. Из-за этого, несогласные с политикой руководства, парламентарии решили создать собственное объединение "Справедливость".

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Полный текст публикации Киры Рудик в фейсбуке:

Завтра в первый раз в жизни пойду на допрос. В Государственное бюро расследований.

Дело касается деятельности партии Голос в 2020 году. Какие основания для открытия дела? Думаете, результаты проверки? Аудит? Информация от компетентного человека? Конечно, нет.

ГБР открыло дело, основываясь на "данных из открытых источников". То есть "в интернете написали – почему бы дело не открыть?" – это и есть логика ГБР. Это как с другими делами против оппозиционеров. Доказательства есть? Нет. Но в Интернете говорят, что есть.

"Голос" под моим руководством стал последовательно оппозиционной политической партией и это единственная мотивация для того, чтобы против нас Банковая включила все доступные инструменты давления: ГБР и карманные суды.

Напомню, это то самое ГБР, которое за полгода так и не смогло узнать, кто же был за рулем ауди Трухина. Надеюсь, расследование УП вчера им подсказало. Это то самое ГБР, которое ровно ничего не сделало в отношении других громких дел, которые касаются депутатов власти. Это то ГБР, которое хорошо работает только по 3 направлениям: журналисты, оппозиция и те, кто показывают средний палец президенту.

Дело было открыто в конце 2021 года, когда мы остро критиковали власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездействие в противодействии коронавирусу. Вместе с другими событиями: дело против Порошенко, обыски у команды Разумкова, у меня нет сомнений, что это результат непутевой стратегии борьбы с политическими оппонентами.

Мы не собираемся подвергаться давлению со стороны властей. Мы будем и дальше работать, объединяться, противостоять несправедливости и отстаивать свои позиции.