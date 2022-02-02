Чому Рудик викликали на допит

Про виклик до слідчих на 3 лютого заявила сама політикиня. Вона зазначила, що на допит піде вперше у житті.

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Виклик стосується дільності партії "Голос" у 2020 році. Рудик наголосила, що ДБР відкрило справу, базуючись на даних з відкритих джерел. На думку політикині, мовиться про дописи в інтернеті.

Тобто "в інтернеті написали – чого б справу не відкрити?" – це і є логіка ДБР. Це як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є,

– зазначила Рудик.

Нардепка додала, що "Голос" під її керівництвом став "послідовно опозиційною політичною партією". Саме тому, мовляв, Офіс Президента й "наказав" відкрити справу.

Нардепку перевіряють на наявність американського громадянства

У грудні 2021 року у Службі безпеки України заявили, що перевіряють наявність американського громадянства у Рудик. З відповідною заявою до правоохоронців звернувся нардеп Олександр Качура.

Кілька місяців перед тим сама Рудик на питання про інше громадянство відповідала: "Я народилася в Україні та є українкою". У пресслужбі партій "Голос" запевняли, що політикиня має лише українське громадянство.

Зверніть увагу! Раніше частина депутатів "Голосу" звинуватили Рудик та Ярослава Железняка в узурпації влади у політсилі. Через це, незгодні з політикою керівництва, парламентарі вирішили створити власне об'єднання "Справедливість".

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Повний текст публікації Кіри Рудик у фейсбуці:

"Завтра вперше в житті піду на допит. До Державного бюро розслідувань.

Справа стосується діяльності партії Голос у 2020 році. Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні.

ДБР відкрило справу, базуючись на "даних з відкритих джерел". Тобто "в інтернеті написали – чого б справу не відкрити?" – це і є логіка ДБР. Це як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є.

"Голос" під моїм керівництвом став послідовно опозиційною політичною партією і це єдина мотивація для того, щоб проти нас Банкова увімкнула всі доступні інструменти тиску: ДБР та кишенькові суди.

Нагадаю, це те саме ДБР, яке за пів року так і не змогло дізнатись, хто ж був за кермом ауді Трухіна. Сподіваюсь, розслідування УП вчора їм підказало. Це те саме ДБР, яке рівно нічого не зробило щодо інших гучних справ, що стосуються депутатів влади. Це те ДБР, яке добре працює тільки по 3 напрямкам: журналісти, опозиція, і ті, хто показують середній палець президенту.

Справу відкрили в кінці 2021 року, коли ми гостро критикували владу за бездіяльність в сфері безпеки, економіки, бездіяльність в протидії коронавірусу. Разом з іншими подіями: справа проти Порошенка, обшуки у команди Разумкова, у мене нема сумнівів, що це - результат недолугої стратегії боротьби з політичними опонентами.

Ми не збираємося піддаватися тиску з боку влади. Ми будемо і надалі працювати, об'єднуватись, протистояти несправедливості та відстоювати свої позиції".