Речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі 24 каналу підтвердив, що заяву щодо громадянства Рудик і Арахамії зареєстрували у відомстві.

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Спецслужба перевіряє громадянство Рудик і Арахамії

Раніше до Служби безпеки з відповідною заявою звернувся нардеп Олександр Качура. Тепер же його звернення дали на розгляд компетентних підрозділів.

Дехтяренко наголосив, що депутатський запит не може проігнорувати жодна інстанція. Тому парламентар у визначений термін отримає відповідь, чи є у Рудик і Арахамії громадянство США.

Редакція 24 каналу звернулася за коментарем і до пресслужби Кіри Рудик. Коли там дадуть відповідь, обов'язково доповнимо нею новину.

Попередні заяви Арахамії та Рудик про його громадянство

Нещодавно "слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не має громадянства США. Він запевнив, що у нього є "залізобетонне" підтвердження його слів. Однак його він залишає "трішки на пізніше".

Натомість Кіра Рудик ще у липні, коли її прямо запитували про наявність в неї іншого громадянства, тричі відповіла: "Я народилася в Україні та є українкою". У пресслужбі "Голосу" тоді казали, що депутатка жодного іншого, окрім українського, громадянства не має.

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