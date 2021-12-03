Про це глава провладної фракції повідомив, спілкуючись з журналістами у кулуарах Ради 3 грудня.
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Якщо ви запитаєте у мене, чи є у мене громадянство будь-якої країни, окрім України, я скажу "ні". У мене залізобетонна відповідь. І є доказ. А доказ я залишу трішки на пізніше,
– сказав Давид Арахамія.
"Слуга народу" пояснив, що "є документ, який неможливо отримати громадянину Сполучених Штатів Америки". На запитання, чи мовиться про візу, депутат уточнив, що це "спеціальний тип візи".
Що цьому передувало
- Олександр Качура у своїх соцмережах написав: "Пам'ятаєте, як на усіляких анонімних телеграм-каналах звинувачували Давида Арахамію в наявності паспорта Сполучених Штатів Америки?"
- "Слуга народу" зауважив, що підготував запит до СБУ, ДПСУ та Державної міграційної служби щодо проведення перевірки наявності у Давида Арахамії громадянства іншої держави.
- Народний депутат також підготував запит стосовно Кіри Рудик, яка на пряме запитання ведучої про наявність в неї іншого громадянства тричі відповіла: "Я народилася в Україні та є українкою".
- Олександр Качура вказав, що чекає на відповідь і вже має "деяку інсайдерську інформацію".