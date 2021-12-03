Об этом глава провластной фракции сообщил, общаясь с журналистами в кулуарах Рады 3 декабря. Нардеп ответил на вопрос относительно инициативы Александра Качуры в отношении проверки наличия у него гражданства другого государства.
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Если вы спросите у меня, есть ли у меня гражданство любой страны, кроме Украины, я скажу "нет". У меня железобетонный ответ. И есть доказательство. А доказательство я оставлю чуточку на попозже,
– сказал Давид Арахамия.
"Слуга народа" пояснил, что "есть документ, который невозможно получить гражданину Соединенных Штатов Америки". На вопрос, говорится ли о визе, депутат уточнил, что это "специальный тип визы".
Что этому предшествовало
- Александр Качура в своих соцсетях написал: "помните, как на всяческих анонимных телеграмм-каналах обвиняли Давида Арахамию в наличии паспорта Соединенных Штатов Америки?"
- "Слуга народа" отметил, что подготовил запрос в СБУ, ГНСУ и Государственную миграционную службу о проведении проверки наличия у Давида Арахамии гражданства другого государства.
- Народный депутат также подготовил запрос в отношении Киры Рудик, которая на прямой вопрос ведущей о наличии у нее другого гражданства трижды ответила: "Я родилась в Украине и являюсь украинкой".
- Александр Качура указал, что ждет ответа и уже имеет "некоторую инсайдерскую информацию".