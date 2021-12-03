Соответствующее заявление политик сделал 3 декабря. Это случилось во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.

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В законе о двойном гражданстве есть "ряд предохранителей"

Председатель фракции "Слуга народа" заявил, что в законе о двойном гражданстве "есть несколько предохранителей".

Первый – люди, имеющие российский паспорт, не могут претендовать на украинский,

– заявил Арахамия.

Вторым предохранителем политик назвал то, что "человек должен определиться, за какую власть и где он голосует".

"Например, если человек является гражданином Канады или США и получил украинский паспорт, должен определиться, за какую власть и где он голосует. Если он живет в США, и у него будет украинский паспорт, то не будет возможности голосовать здесь, потому что он голосует за президента США и Сенат", – пояснил Арахамия.

"Слуга народа" также пояснил окончательно, что "не может человек голосовать в двух странах, так не работает", ведь есть так называемый "принцип оседлости".

Если центр жизненных интересов человека здесь, он голосует здесь, если там – то за власть там,

– подытожил политик.

Кстати, проект закона о двойном гражданстве 2 декабря внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский как неотложный.

Кратко о проекте закона о двойном гражданстве