Соответствующее заявление политик сделал 3 декабря. Это случилось во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.
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В законе о двойном гражданстве есть "ряд предохранителей"
Председатель фракции "Слуга народа" заявил, что в законе о двойном гражданстве "есть несколько предохранителей".
Первый – люди, имеющие российский паспорт, не могут претендовать на украинский,
– заявил Арахамия.
Вторым предохранителем политик назвал то, что "человек должен определиться, за какую власть и где он голосует".
"Например, если человек является гражданином Канады или США и получил украинский паспорт, должен определиться, за какую власть и где он голосует. Если он живет в США, и у него будет украинский паспорт, то не будет возможности голосовать здесь, потому что он голосует за президента США и Сенат", – пояснил Арахамия.
"Слуга народа" также пояснил окончательно, что "не может человек голосовать в двух странах, так не работает", ведь есть так называемый "принцип оседлости".
Если центр жизненных интересов человека здесь, он голосует здесь, если там – то за власть там,
– подытожил политик.
Кстати, проект закона о двойном гражданстве 2 декабря внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский как неотложный.
Кратко о проекте закона о двойном гражданстве
- Сейчас в Украине запрещено двойное гражданство. Однако обещание разрешить его дал украинской диаспоре в США Владимир Зеленский.
- 2 декабря президент заявил, что украинцев 65 миллионов. В частности, в США, Канаде и Евросоюзе.
- Проект закона предусматривает разрешение для украинцев официально иметь гражданства или подданства других стран. Но в правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаются исключительно гражданами нашей страны.
- Кроме того, для иностранцев, которые хотят получить украинское гражданство, отказ от предыдущего нужен в случае, если Кабмин внес страну, откуда приехал человек, в перечень государств миграционного риска. Подробнее о проекте закона читайте по ссылке.