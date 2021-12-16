Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии 24 каналу подтвердил, что заявление о гражданстве Рудик и Арахамии зарегистрировали в ведомстве.

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Спецслужба проверяет гражданство Рудик и Арахамии

Ранее в Службу безопасности с соответствующим заявлением обратился нардеп Александр Качура. Теперь же его обращение было подано для рассмотрения компетентных подразделений.

Дехтяренко подчеркнул, что депутатский запрос не может проигнорировать ни одна инстанция. Поэтому парламентарий в определенный срок получит ответ, есть ли у Рудик и Арахамии гражданство США.

Редакция 24 канала обратилась за комментарием и к пресс-службе Киры Рудик. Когда там ответят, обязательно дополним им новость.

Предварительные заявления Арахамии и Рудик о их гражданстве

Недавно "слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не имеет гражданства США. Он заверил, что у него есть "железобетонное" подтверждение его слов. Однако его он оставляет "чуть-чуть на попозже".

Кира Рудик еще в июле, когда ее прямо спрашивали о наличии у нее второго гражданства, трижды ответила: "Я родилась в Украине и являюсь украинкой". В пресс-службе "Голоса" тогда говорили, что у депутата нет другого гражданства, кроме украинского.

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