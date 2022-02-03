Рудик написала у фейсбуці, що була на допиті. У ДБР згодом теж заявили, що вже допитали низку свідків, зокрема, нардепів.

До теми Кіру Рудик викликали на допит у ДБР

Політикиня розповіла, що допит тривав 2 години. Рудик каже, що мовиться про господарську діяльність партії на початку 2020 року. За її словами, провадження раніше закрили, але тепер відновили. Вона вважає справу політизованою.

Глава партії каже, що про допити інших нардепів їй невідомо. Наступний раз Рудик допитуватимуть у середу 9 лютого.

Що відомо про справу

Працівники НАЗК виявили, що договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів, які уклало керівництво "Голосу", мають ознаки фіктивності.

Справу розслідують за статтями порушення порядку фінансування партії та привласнення майна в особливо великих розмірах. За такі порушення загрожує 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років та з конфіскацією майна.

Новина доповнюється...