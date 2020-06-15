Дело о взятке в 6 миллионов: за топ-чиновника Burisma Андрея Кичу внесли залог
За фигуранта дела о рекордной взятке НАБУ и САП Андрея Кичу внесли залог. За то, чтобы директор по правовым вопросам компании Burisma вышел из-за решетки, заплатили 40 миллионов 360 тысяч гривен.
Сумма залога – 40 миллионов 360 тысяч гривен
Высший антикоррупционный суд 14 июня избрал Кичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога. Уже на следующий день всю сумму внесли. Кто именно заплатил 40 миллионов – не разглашают, информирует Hromadske.
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Тем временем другому фигуранту дела – Николаю Ильяшенко, ВАКС тоже избрал меру пресечения. Первого заместителя начальника Главного управления ГНС в Киеве днем ранее отстранили от должности. Суд решил держать подозреваемого под стражей 2 месяца. За Ильяшенко тоже можно внести залог, однако его размер значительно больший – 84 миллиона 80 тысяч в украинской валюте.
У третьего подозреваемого – якобы коронавирус
В деле еще есть третий задержанный – бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины. Его в САП называли "доверенным лицом экс-министра экологии". Пока его имя и фамилию не обнародуют, однако адвокат уже заявил, что у его подзащитного – коронавирус.
Кратко о деле с рекордной взяткой
- 12 июня руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен был принадлежать посредникам.
- Взятку пытались дать за закрытие эпизода, в котором экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский способствовал завладению финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку".
- Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.
- В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, это не имеет отношения к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну.