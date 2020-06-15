За фигуранта дела о рекордной взятке НАБУ и САП Андрея Кичу внесли залог. За то, чтобы директор по правовым вопросам компании Burisma вышел из-за решетки, заплатили 40 миллионов 360 тысяч гривен.

Сумма залога – 40 миллионов 360 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд 14 июня избрал Кичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога. Уже на следующий день всю сумму внесли. Кто именно заплатил 40 миллионов – не разглашают, информирует Hromadske.

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Тем временем другому фигуранту дела – Николаю Ильяшенко, ВАКС тоже избрал меру пресечения. Первого заместителя начальника Главного управления ГНС в Киеве днем ранее отстранили от должности. Суд решил держать подозреваемого под стражей 2 месяца. За Ильяшенко тоже можно внести залог, однако его размер значительно больший – 84 миллиона 80 тысяч в украинской валюте.

Обратите внимание! Подозреваемый, за которого внесут залог, будет обязан:

– прибывать к следователю по вызову;

– не покидать пределы Киева без разрешения следователя или прокурора;

– носить электронный браслет.

У третьего подозреваемого – якобы коронавирус

В деле еще есть третий задержанный – бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины. Его в САП называли "доверенным лицом экс-министра экологии". Пока его имя и фамилию не обнародуют, однако адвокат уже заявил, что у его подзащитного – коронавирус.

Кратко о деле с рекордной взяткой