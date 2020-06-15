За фігуранта справи про рекордний хабар НАБУ та САП Андрія Кічу внесли заставу. За те, щоб директор з правових питань компанії Burisma вийшов з-за ґрат, заплатили 40 мільйонів 360 тисяч гривень.

Сума застави – 40 мільйонів 360 тисяч гривень Хто саме заплатив 40 мільйонів – не розголошують, інформує Вищий антикорупційний суд 14 червня обрав Кічі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави. Уже наступного дня усю суму внесли., інформує Hromadske До теми Рекордний хабар у 6 мільйонів доларів: суд взяв під варту другого фігуранта справи Тим часом іншому фігуранту справу Миколі Ільяшенку ВАКС теж обрав запобіжний захід. Першого заступника начальника Головного управління ДПС в Києві днем раніше відсторонили від посади. Суд вирішив тримати підозрюваного під вартою 2 місяці. За Ільяшенка теж можна внести заставу, проте її розмір значно більший – 84 мільйони 80 тисяч в українській валюті. Зверніть увагу! Підозрюваний, за якого внесуть заставу буде зобов'язаний:

– прибувати до слідчого за викликом;

– не залишати межі Києва без дозволу слідчого чи прокурора;

– носити електронний браслет. У третього підозрюваного начебто – коронавірус – колишній керівник одного з департаментів ДФС України. Його у САП називали "довіреною особою ексміністра екології". Наразі ім’я та прізвище його не оприлюднюють, проте адвокат уже заявив, що У справі ще є третій затриманийколишній керівник одного з департаментів ДФС України. Його у САП називали "довіреною особою ексміністра екології". Наразі ім’я та прізвище його не оприлюднюють, проте адвокат уже заявив, що у його підзахисного – коронавірус Коротко про справу з рекордним хабарем 12 червня керівництву НАБУ і очільнику САП Назару Холодницькому намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Один мільйон мав належати посередникам.

Хабар намагалися дати за закриття епізоду, в якому ексміністр уряду Азарова Микола Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".

сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку". Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.

У НАБУ та САП зазначають, що, попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, це не має стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина.