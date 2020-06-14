В одного із підозрюваних у справі про передачу хабара голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нібито виявили COVID-19. Принаймні про це каже захисник вже колишнього заступника начальника податкової Києва Миколи Ільяшенка.

Йдеться про третього фігаранта, пише "Судовий репортер" з посиланням на слова захисника із засідання Вищого антикорупційного суду. Водночас його чи її ім'я не було названо. Зазначено, що йому лише мають обирати запобіжний захід.

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Про коронавірус у підозрюваного заявив один із адвокатів, який захищає нещодавно відстороненого податківця Миколу Ільяшенка.

Мені достовірно відомо, що третій фігурант, якому будуть в подальшому розглядати питання щодо запобіжного заходу… Він не був поміщений в умовах ізолятора тимчасового тримання, тому що виявлено COVID-19,

– зазначив адвокат.

За матеріалами кримінального провадження, було спілкування між Ільяшенком і третім фігурантом, заявив захисник. "Можливо, зараз ми всі перебуваємо у стані, що можемо захворіти цією хворобою… Домашня обсервація шляхом цілодобового домашнього арешту дозволить пройти відповідне лікування обстеження на 14 діб", – сказав він.

Тим часом прокурор клопотав про взяття підозрюваного під варту.

Зазначимо, що Антикорупційний суд вже обрав запобіжний захід для директора з юридичних питань Андрія Кічі. Його заарештували на два місяці із правом вийти під заставу у 40 мільйонів 358 тисяч гривень.

Кого підозрюють у хабарництві

З аступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка.

Директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.

Колишню працівницю ДПС і довірена особа Злочевського Олену Мазурову.

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