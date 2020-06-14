Хабар у 6 мільйонів доларів НАБУ та САП: підозрюваним обирають запобіжний захід
12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Антикорупційний суд 14 червня обирає запобіжний захід для трьох підозрюваних.
Рішення суду
Засідання мало розпочатися о 10:00, проте почали пізніше через розгляд клопотання про відвід судді, передає 24 канал.
Більше про справу Шукають винного серед своїх: реакція Офісу генпрокурора на рекордний хабар НАБУ і САП
Наразі обирається запобіжний захід одному із затриманих – Андрію Кічі. Прокурор просить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 40,5 мільйона гривень.
Підозрюваним обирають запобіжний захід: дивіться онлайн-трансляцію
Кого підозрюють у хабарництві
- Заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка.
- Директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.
- Колишній працівник ДПС і довірена особа Злочевського.
Корупція у 6 мільйонів доларів: головне
- 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Один мільйон мав належати посередникам.
- Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".
- Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.
- У НАБУ та САП зазначають, що, попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, жодного стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина вона не має.