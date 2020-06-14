12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Антикорупційний суд 14 червня обирає запобіжний захід для трьох підозрюваних.

Рішення суду

Засідання мало розпочатися о 10:00, проте почали пізніше через розгляд клопотання про відвід судді, передає 24 канал.

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Наразі обирається запобіжний захід одному із затриманих – Андрію Кічі. Прокурор просить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 40,5 мільйона гривень.

Підозрюваним обирають запобіжний захід: дивіться онлайн-трансляцію

Кого підозрюють у хабарництві

З аступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка.

Директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.

Колишній працівник ДПС і довірена особа Злочевського.

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