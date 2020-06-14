12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными. Антикоррупционный суд 14 июня избирает меру пресечения для подозреваемых. Директора по юридическим вопросам Андрея Кичу арестовали на два месяца с правом выйти под залог в 40 миллионов 358 тысяч гривен.

Решение суда Сейчас меру пресечения выбирают еще двум фигурантам дела – Николаю Ильяшенко и Елене Мазуровой, информирует 24 канал. Более о деле Ищут виновного среди своих: реакция Офиса генпрокурора на рекордную взятку НАБУ и САП Отметим, что заседание должно было начаться в 10:00, однако начали позже из-за рассмотрения ходатайства об отводе судьи.

Задержанным выбирают меру пресечения / Фото TEZA Подозреваемым избирают меру пресечения: смотрите онлайн-трансляцию Кого подозревают во взяточничестве Заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко.

Директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича.

Бывшую сотрудницу ГНС и доверенное лицо Злочевского Елену Мазурову.​ Коррупция в 6 миллионов долларов: главное 12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен принадлежать посредникам.

Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банка".

Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.

В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, никакого отношения к кандидату в президенты США Джо Байдена и его сына она не имеет.