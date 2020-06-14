Взятка в 6 миллионов долларов НАБУ и САП: подозреваемым избирают меру пресечения
12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными. Антикоррупционный суд 14 июня избирает меру пресечения для подозреваемых. Директора по юридическим вопросам Андрея Кичу арестовали на два месяца с правом выйти под залог в 40 миллионов 358 тысяч гривен.
Решение суда
Сейчас меру пресечения выбирают еще двум фигурантам дела – Николаю Ильяшенко и Елене Мазуровой, информирует 24 канал.
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Отметим, что заседание должно было начаться в 10:00, однако начали позже из-за рассмотрения ходатайства об отводе судьи.
Задержанным выбирают меру пресечения / Фото TEZA
Подозреваемым избирают меру пресечения: смотрите онлайн-трансляцию
Кого подозревают во взяточничестве
- Заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко.
- Директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича.
- Бывшую сотрудницу ГНС и доверенное лицо Злочевского Елену Мазурову.
Коррупция в 6 миллионов долларов: главное
- 12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен принадлежать посредникам.
- Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банка".
- Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.
- В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, никакого отношения к кандидату в президенты США Джо Байдена и его сына она не имеет.