Ищут виновного среди своих: реакция Офиса генпрокурора на рекордную взятку НАБУ и САП
Офис генпрокурора проводит служебное расследование относительно незаконного вмешательства в ЕРДР. Кто-то из работников Генпрокуратуры проверял, закрыто ли дело против экс-министра Злочевского. Именно его представители пытались дать 6 миллионов долларов взятки САП и НАБУ.
К делу причастен работник Офиса генпрокурора
По предварительной информации, работник Офиса генпрокурора осуществил вход в Единый реестр досудебных расследований, чтобы проверить состояние производства против Злочевского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в телеграме.
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Круг лиц, которые были причастны к преступлению, сейчас устанавливают. В Генпрокуратуре обещают, если выявят виноватых, то их отстранят от занимаемых должностей и привлекут к ответственности.
Заметим, о причастности работников Офиса генпрокурора к делу заявили руководители НАБУ и САП на брифинге.
"Мы были удивлены, что именно по этому производству в период, когда происходили следственные и процессуальные действия под нашим руководством, в Офисе генпрокурора с флешки одного из работников, который занимает административную должность в Офисе генпрокурора, был онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того, действительно ли это решение не только на бумаге, а отмечено в ЕРДР", – сказал Холодницкий.
Что известно о рекордной взятке
- 12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен был принадлежать посредникам.
- По данным СМИ, задержали заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу.
- Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".
- Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.
- Как сообщил глава НАБУ Артем Сытник, сейчас задержаны три человека. Одному из них объявлено о подозрении, другим – подозрение готовится.
- 14 июня Антикоррупционный суд будет рассматривать вопрос меры пресечения. Сторона обвинения будет просить содержание под стражей.