Офис генпрокурора проводит служебное расследование относительно незаконного вмешательства в ЕРДР. Кто-то из работников Генпрокуратуры проверял, закрыто ли дело против экс-министра Злочевского. Именно его представители пытались дать 6 миллионов долларов взятки САП и НАБУ.

К делу причастен работник Офиса генпрокурора

По предварительной информации, работник Офиса генпрокурора осуществил вход в Единый реестр досудебных расследований, чтобы проверить состояние производства против Злочевского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в телеграме.

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Круг лиц, которые были причастны к преступлению, сейчас устанавливают. В Генпрокуратуре обещают, если выявят виноватых, то их отстранят от занимаемых должностей и привлекут к ответственности.

Заметим, о причастности работников Офиса генпрокурора к делу заявили руководители НАБУ и САП на брифинге.

"Мы были удивлены, что именно по этому производству в период, когда происходили следственные и процессуальные действия под нашим руководством, в Офисе генпрокурора с флешки одного из работников, который занимает административную должность в Офисе генпрокурора, был онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того, действительно ли это решение не только на бумаге, а отмечено в ЕРДР", – сказал Холодницкий.

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