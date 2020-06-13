Офіс генпрокурора проводить службове розслідування щодо незаконного втручання в ЄРДР. Хтось з працівників Генпрокуратури перевіряв, чи закрита справа проти ексміністра Злочевського. Саме його представники намагались дати 6 мільйонів доларів хабаря САП та НАБУ.

До справи причетний працівник Офісу Генпрокурора

За попередньою інформацією, працівник Офісу генпрокурора здійснив вхід до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щоб перевірити стан провадження проти Злочевського. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у телеграмі.

Актуально Рекордний хабар у 6 мільйонів доларів: НАБУ і САП розповіли, що загрожує затриманим

Коло осіб, які були причетні до злочину, наразі встановлюють. У Генпрокуратурі обіцяють, якщо виявлять винуватих, то їх відсторонять від займаних посад та притягнуть до відповідальності.

Зауважимо, про причетність працівників Офісу генпрокурора до справи заявили очільники НАБУ і САП на брифінгу.

"Ми були здивовані, що саме по цьому провадженню в період, коли відбувалися слідчі й процесуальні дії під нашим керівництвом, в Офісі генпрокурора з флешки одного з працівників, яка займає адміністративну посаду в Офісі генпрокурора, був онлайн-моніторинг ЄРДР з приводу того, чи дійсно це рішення не лише на папері, а відмічено в ЄРДР", – сказав Холодницький.



Що відомо про рекордний хабар