Рекордная взятка для НАБУ и САП: адвокат заявил о COVID-19 у фигуранта дела
У одного из подозреваемых в деле о передаче взятки председателю Специализированной антикоррупционной прокуратуры якобы обнаружили COVID-19. По крайней мере об этом говорит защитник уже бывшего заместителя начальника налоговой Киева Николая Ильяшенко.
Йдеться про третього фігаранта, пише "Судовий репортер" з посиланням на слова захисника із засідання Вищого антикорупційного суду. Водночас його чи її ім'я не було названо. Зазначено, що йому лише мають обирати запобіжний захід.
Важливо Хабар у 6 мільйонів доларів: суд взяв під варту першого фігуранта справи
Про коронавірус у підозрюваного заявив один із адвокатів, який захищає нещодавно відстороненого податківця Миколу Ільяшенка.
Мені достовірно відомо, що третій фігурант, якому будуть в подальшому розглядати питання щодо запобіжного заходу… Він не був поміщений в умовах ізолятора тимчасового тримання, тому що виявлено COVID-19,
– зазначив адвокат.
За матеріалами кримінального провадження, було спілкування між Ільяшекном і третім фігурантом, заявив захисник. "Можливо, зараз ми всі перебуваємо у стані, що можемо захворіти цією хворобою… Домашня обсервація шляхом цілодобового домашнього арешту дозволить пройти відповідне лікування обстеження на 14 діб", – сказав він.
Тим часом прокурор клопотав про взяття підозрюваного під варту.
Зазначимо, що Антикорупційний суд вже обрав запобіжний захід для директора з юридичних питань Андрія Кічі. Його заарештували на два місяці із правом вийти під заставу у 40 мільйонів 358 тисяч гривень.
Кого підозрюють у хабарництві
- Заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка.
- Директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.
- Колишню працівницю ДПС і довірена особа Злочевського Олену Мазурову.
Корупція у 6 мільйонів доларів: головне
- 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Це рекордний хабар, який було виявлено в Україні.
- Затримали заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.
- Хабар призначався за закриття епізоду, в якому власник компанії Burisma Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".
- Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.
- У НАБУ та САП зазначають, що, попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, жодного стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина Гантера вона не має.
- Гантер Байден у 2014 – 2019 роках входив до Ради директорів Burisma.