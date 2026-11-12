Дело о "золотых яйцах" Минобороны дошло до суда

Об этом сообщает НАБУ.

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Как работала схема с закупками продуктов для ВСУ?

По данным следствия, общую стоимость продуктового набора рассчитывали по средним ценам всех товаров в каталоге. Это позволяло поставщикам хитрить: завышать цены на продукты, которые покупают чаще всего, и занижать их на те, что пользуются меньшим спросом или продаются только в определенный сезон.

В результате в период с августа по декабрь 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили более 733 миллионов гривен сверхприбыли. Эту сумму подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Часть полученных средств впоследствии была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Владелица компаний могла использовать эти деньги для приобретения отелей в Хорватии и другой недвижимости.

К схеме также причастен чиновник Минобороны. Во время подписания договоров он не обращал внимания на ценовые аномалии в каталоге продуктов.

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После начала досудебного расследования в январе 2023 года и публикаций в СМИ, в частности о закупке яиц по 17 гривен за штуку, поставщики снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Благодаря этому, как отмечают в НАБУ, удалось предотвратить хищение еще 788 миллионов гривен из государственного бюджета.

Что известно о скандале с "золотыми яйцами"?

В начале января 2023 года СМИ обнародовали соглашение Минобороны об организации питания военных на сумму 13 миллиардов гривен. В документе были обнаружены цены, значительно превышающие розничные, в частности яйца по 17 гривен за штуку.

Публикация вызвала значительный общественный резонанс и привлекла внимание к закупкам продуктов для ВСУ. После скандала трем должностным лицам Минобороны предъявлены подозрения, а тогдашний министр обороны Алексей Резников покинул свой пост.