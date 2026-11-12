Справа про "золоті яйця" Міноборони дійшла до суду

Про це повідомляє НАБУ.

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Як працювала схема із закупівлями продуктів для ЗСУ?

За даними слідства, загальну вартість продуктового набору рахували за середніми цінами всіх товарів у каталозі. Це дозволяло постачальникам хитрувати: підвищувати ціни на продукти, які купують найчастіше, і знижувати їх на ті, що мають менший попит або продаються лише в певний сезон.

Унаслідок цього протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали понад 733 мільйони гривень надприбутку. Цю суму підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

Частину отриманих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів і надання поворотної фінансової допомоги пов'язаним компаніям. Власниця компаній могла використати ці гроші для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

До схеми також причетний посадовець Міноборони. Під час підписання договорів він не звертав уваги на цінові аномалії в каталозі продуктів.

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Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлю яєць по 17 гривень за штуку, постачальники знизили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Завдяки цьому, як зазначають у НАБУ, вдалося запобігти розкраданню ще 788 мільйонів гривень із державного бюджету.

Що відомо про скандал із "золотими яйцями"?

На початку січня 2023 року ЗМІ оприлюднили угоду Міноборони на організацію харчування військових на 13 мільярдів гривень. У документі виявили ціни, які суттєво перевищували роздрібні, зокрема яйця по 17 гривень за штуку.

Публікація спричинила значний суспільний резонанс і привернула увагу до закупівель продуктів для ЗСУ. Після скандалу троє посадовців Міноборони отримали підозри, а тодішній міністр оборони Олексій Резніков залишив посаду.