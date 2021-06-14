Тупицкий оспаривал указ президента Владимира Зеленского от 26 февраля 2021 года. В документе говорилось об отстранении судьи от должности председателя Конституционного Суда на 1 месяц.

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Тупицкий оспаривал сразу два указа президента

Представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства до вступления в законную силу другого судебного решения. Говорится о другом иске Тупицкого, в котором служитель Фемиды оспаривал указ президента о своем отстранении от 29 декабря 2020 года – на 2 месяца. Кассационный суд это ходатайство удовлетворил.

Обратите внимание! 27 марта, когда прошло действие указа президента об отстранении Тупицкого, Владимир Зеленский отменил указы экс-главы государства Виктора Януковича о назначении судьями КСУ как Александра Тупицкого, так и Александра Касминина.

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Дело Тупицкого вскоре будут рассматривать по существу

Отметим, что Тупицкого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о завладении имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода". Суду так и не удалось избрать меру пресечения отстраненному судье КСУ. Теперь дело по существу будут рассматривать в Подольском райсуде столицы.