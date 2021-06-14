Тупицький оскаржував указ президента Володимира Зеленського від 26 лютого 2021 року. У документі мовилось про відсторонення судді з посади голови Конституційного Суду на 1 місяць.
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Тупицький оскаржував одразу два укази президента
Представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження до набрання законної сили іншим судовим рішенням. Мовиться про інший позов Тупицького, у якому служитель Феміди оскаржував указ президента щодо свого відсторонення від 29 грудня 2020 року – на 2 місяці. Касаційний суд це клопотання задовольнив.
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Справу Тупицького незабаром розглядатимуть по суті
Зазначимо, що Тупицького підозрюють у неправдивих свідчень та підкупу свідка у справі про заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу". Суду так і не вдалось обрати запобіжний захід відстороненому судді КСУ. Тепер справу по суті розглядатиму в Подільському райсуді столиці.