Киевский апелляционный суд оставил под стражей врача и волонтера Юлию Кузьменко. Именно ее подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Кузьменко хотели взять на поруки сразу несколько человек. Среди них и народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудык. Об этом сообщил "Укринформ".

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В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся в СИЗО. Еще одну подозреваемую – Яну Дугар освободили под залог в размере 168 тісяч гривен. Такую сумму за считанные дни собрали неравнодушные украинцы.

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