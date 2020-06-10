Дело об убийстве Шеремета: суд отказался освободить Кузьменко из-под стражи
Киевский апелляционный суд оставил под стражей врача и волонтера Юлию Кузьменко. Именно ее подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Кузьменко хотели взять на поруки сразу несколько человек. Среди них и народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудык. Об этом сообщил "Укринформ".
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В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся в СИЗО. Еще одну подозреваемую – Яну Дугар освободили под залог в размере 168 тісяч гривен. Такую сумму за считанные дни собрали неравнодушные украинцы.
Дело убийства Павла Шеремета: главное
- Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
- В декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых по делу: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко.
- Следствие называло Антоненко организатором убийства. Кузьменко обвиняли в том, что она заложила взрывчатку, а Дугар – фотографировала видеокамеры возле дома Павла Шеремета за несколько дней до убийства, проводя таким образом разведку.
- По версии следствия, мотив звучит так: неустановленные лица, действуя из личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста.
- На следующий день после обвинений, то есть еще в декабре 2019-го, Антоненко и Кузьменко задержали. 23 мая им продлили арест еще на три месяца.