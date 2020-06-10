Київський апеляційний суд залишив під вартою лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко. Саме її підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

Кузьменко хотіли взяти на поруки одразу декілька осіб. Серед них і народна депутатка, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик. Про це повідомив "Укрінформ". Важливо Справа Шеремета: у Нацполіції заперечили, що змінили маршрути підозрюваним Наразі Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають у СІЗО. Ще одну підозрювану – Яну Дугарь звільнили під заставу у розмірі 168 тисяч гривень. Таку суму за лічені дні назбирали небайдужі українці. Справа вбивства Павла Шеремета: головне Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля.

У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у справі: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Слідство називало Антоненка організатором вбивства. Кузьменко звинувачували у тому, що вона заклала вибухівку, а Дугарь – фотографувала відеокамери біля будинку Павла Шеремета за кілька днів до вбивства, роблячи таким чином розвідку.

За версією слідства, мотив звучить так: невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту.

Наступного дня після звинувачень, тобто ще у грудні 2019-го, Антоненка та Кузьменко затримали. 23 травня їм продовжили арешт ще на три місяці.