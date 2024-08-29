Юрист, знакомый с Татаровым, советовал семью Кириленко по поводу скрытия имущества, – СМИ

Семью главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении, консультировали относительно того, как скрывать доказательства об имуществе. Как оказалось, консультации давал юрист, тесно связанный с Олегом Татаровым.

Журналисты "Схем" обнаружили, что почта, с которой поступали рекомендации по деле главы АМКУ, принадлежит адвокату Василию Федитнику. Именно он имеет связь с заместителем председателя Офиса Президента.

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Как юрист, связанный с Татаровым, консультировал семью Кириленко

В своем расследовании журналисты обнаружили, что адвокат, связанный с окружением Олега Татарова, посылал рекомендательные письма семье Павла Кириленко. Переписка была адресована Вите Бортницкой, бывшей судье Печерского суда, которая была привлечена к консультированию семьи Кириленко после возбуждения против него уголовного производства. Примечательно, что Бортницкая имеет профессиональные связи с Татаровым, поскольку защитила кандидатскую диссертацию под его руководством.

В этих сообщениях поступали рекомендации следующего содержания относительно защиты семьи Кириленко: "жена, тесть, теща – сменить телефоны на iPhone последней модели, установив двойную аутентификацию", "заменить номера телефонов на другие", "промониторить и вытащить информацию из почты для их анализа на риски", "почистить почту и удалить ее". Среди советов также было найти "лиц, которые могли предоставить заем для осуществления инвестирования или приобретения объектов инвестирования".

Во время обысков правоохранители обнаружили, что родственники чиновника заменили свои мобильные телефоны на новые устройства. Кроме того, детективы обнаружили рукописные документы в доме Натальи и Александра Матиенко, тестя и тещи чиновника, которые содержали показания, предназначенные для судебного разбирательства. Как сообщается, эти документы содержали рекомендации, направленные на объяснение происхождения значительных денежных сумм, связанных с приобретением элитной недвижимости.

На судебном заседании тесть Кириленко рассказал, что он занял деньги у третьего лица на несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на его имя и имя его жены. Об этом требовании не упоминалось до начала судебного разбирательства, что вызвало вопрос о финансовых договоренностях.

Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры указал на электронный адрес fedytnykvv@gmail.com как на источник, с которого направлялись рекомендации, связанные с делом чиновника. Однако прокурор не раскрыл личность владельца электронной почты.

Журналисты установили, что эта электронная почта принадлежит Василию Федитнику, юристу, связанном с компанией "Правовая стратегия". Федитник использует этот электронный адрес в своих научных публикациях и на различных платформах.

Эту почту как контакт Федитника Василия Николаевича журналисты нашли в утечках из баз данных клиентов частной медицинской лаборатории "Синэво" и пользователей оператора по продаже билетов mticket. В привязке к почте также указывается действительный номер телефона юриста.

Василий Федитник ранее работал в адвокатском объединении "Татаров, Фаринник, Головко", а также защитил диссертацию в 2019 году во время адвокатской практики в фирме.

В том же году он представлял известного киевского застройщика и бывшего народного депутата Максима Микитася в расследовании Национального антикоррупционного бюро. Дело касается обвинений в злоупотреблениях и растрате более 81 миллиона гривен, связанных со строительством жилья для Национальной гвардии.

Строительство осуществлялось компанией "Укрбуд", где Микитась занимал должность президента, а Олег Татаров также был привлечен как юрист компании. НАБУ сообщило, что Татарова подозревают в потенциальной причастности к фальсификации экспертиз, связанных с этим делом. Татаров публично отрицает эти обвинения.

Что известно о взаимоотношениях Федетника и Татарова

В сентябре 2021 года "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором осветила список гостей на праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Среди присутствующих был адвокат Василий Федитник.

В 2022 году Федитник, будучи адвокатом компании Legal Strategy, сотрудничал с Татаровым, который уже два года занимал должность в Офисе Президента, в соавторстве над научным заключением к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины", в частности об избрании меры пресечения для военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях, в условиях военного положения.

На вопрос журналиста "Схем" Павел Кириленко отказался подтвердить свое знакомство с Федитником, отметив лишь: "У меня есть юридическое соглашение с адвокатом, который представляет меня в суде".

Адвокат Кириленко добавил, что Наталья и Александр Матиенко, родители жены Кириленко, имеют право обращаться за юридической помощью к любому.