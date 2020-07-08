Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан рассказала, что уже публично сообщали, что по делу "Приватбанка" детективы готовы предъявлять подозрение. Но это невозможно сделать, поскольку нет экспертов, которые готовы подписать экспертизу по убыткам в этом деле.

В эфире программы "Есть вопрос" на 24 канале она объяснила, что сейчас в Украине не нашлось экспертов в сфере экономики, которые подписали бы эту экспертизу и сказали о том, что есть убытки по делу от махинаций с "Приватбанком".

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Елена Щербан сообщила, что в последний раз такую экспертизу отказалось проводить экспертное учреждение, подчиненное Службе безопасности Украины, которой руководит непосредственно друг президента – Иван Баканов.

Что известно о деле "Приватбанка"? В ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе 117 миллиардов гривен из "Приватбанка" до его национализации. Расследовали правоохранители вероятный заговор нанесения ущерба государству олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – бывшими владельцами "Приватбанка". В марте 2020 года руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что дело "Приватбанка" уже на финальной стадии. В июне 2020 года Артем Сытник отметил, что таких сложных дел, как дело "Приватбанка", не было еще в истории Украины. И заметил, что ориентировочная сумма ущерба превышает 155 – 200 миллиардов гривен.

О ситуации в антикоррупционном секторе

Юрист Елена Щербань заметила, что откат в реформах в антикоррупционном секторе, конечно, происходит. И такие риски есть каждый день.

В частности, она вспомнила, что сейчас заканчивается срок полномочий руководителя САП Назара Холодницкого и будут выбирать нового специализированного прокурора.

Мы уже видим, что назначили просто "зашкваренных" людей в конкурсную комиссию, которые не отвечают требованиям закона, не способны выбрать независимого руководителя,

– подчеркнула она.

По словам юристки, таких сигналов о сворачивании реформ очень много. И добавила, что сейчас можно констатировать – происходит что-то такое, как это было в конце каденции Порошенко. Сначала будто были изменения, но потом они начали активно сворачиваться. И в случае Зеленского они уже через год сворачиваются.

Комментарий юристки Елены Щербан: смотрите видео