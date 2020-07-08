Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан розповіла, що вже публічно повідомляли, що у справі "Приватбанку" детективи готові пред'являти підозру. Але це неможливо зробити, оскільки немає експертів, які готові підписати експертизу щодо збитків у цій справі.

В ефірі програми "Є питання" на 24 каналі вона пояснила, що наразі в Україні не знайшлося експертів у сфері економіки, які підписали б цю експертизу і сказали про те, що є збитки у справі від махінацій з "Приватбанком".

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Олена Щербан повідомила, що востаннє таку експертизу відмовилася проводити експертна установа, підпорядкована Службі безпеки України, якою керує безпосередньо друг президента – Іван Баканов.

Що відомо про справу "Приватбанку"? У листопаді 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ справу про виведення 117 мільярдів гривень із "Приватбанку" до його націоналізації.



Розслідували правоохоронці ймовірну змову задля завдання збитків державі олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – колишніх власників "Приватбанку". У березні 2020 керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що справа "Приватбанку" вже на фінальній стадії.



У червні 2020 року Артем Ситник відзначив, що таких складних справ, як справа "Приватбанку", не було ще в історії України. І зауважив, що орієнтовна сума збитків перевищує 155 – 200 мільярдів гривень.

Про ситуацію в антикорупційному секторі

Юристка Олена Щербан зауважила, що відкат у реформах в антикорупційному секторі, звичайно, відбувається. І такі ризики маємо кожного дня.

Зокрема, вона пригадала, що зараз закінчується термін повноважень керівника САП Назара Холодницького і обиратимуть нового спеціалізованого прокурора.

Ми вже бачимо, що призначили просто "зашкварних" людей в конкурсну комісію, які не відповідають вимогам закону, які не здатні вибрати незалежного керівника,

– наголосила вона.

За словами юристки, таких сигналів про згортання реформ дуже багато. І додала, що наразі можна констатувати – відбувається щось таке, як це було наприкінці каденції Порошенка. Спочатку ніби були зміни, але потім вони почали активно згортатися. І у випадку Зеленського вони вже за рік згортаються.

Коментар юристки Олени Щербан: дивіться відео