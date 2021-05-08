Федеральная избирательная комиссия (FEC) отказалась от расследования дела в отношении 45 президента США Дональда Трампа. Речь об обвинениях в нарушении закона о финансах для избирательной кампании на выборах 2016 года.

Дело против Трампа закрыли

По данным следствия Трамп приказал своему бывшему адвокату Майклу Коэну заплатить актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Порнозвезда должна была молчать об измене политика.

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Позже адвоката посадили по нескольким обвинениям.

Регулирующий орган, которому поручено обеспечить соблюдение закона о финансировании избирательных кампаний, объявил о закрытии дела 6 мая. Это произошло после того, как комиссия, разделенная поровну между демократами и республиканцами, зашла в тупик,

– говорится в сообщении.

Заметим, за несколько месяцев до голосования в отчете по внутреннему расследованию заявили о том, что есть основания полагать, что избирательная кампания Трампа сознательно нарушила закон о финансировании избирательной кампании.

В то же время демократы раскритиковали такое решение: "Вывод о том, что платеж, осуществленный за 13 дней до дня выборов, с целью замалчивания не был связан с предвыборной кампанией – не соответствует действительности".

Реакция политика

Трамп подтвердил, что возместил платеж адвокату. Водначас нарушения закона о предвыборной кампании он отрицает.

Скрытая денежная выплата была произведена по указанию Трампа и в его интересах. Как и меня, Трампа следует признать виновным. То, как комитет Федеральной избирательной комиссии мог принять решение по-другому, вызывает удивление,

– заявил Коэн.

Трамп поблагодарил комиссию за прекращение того, что он назвал "фальшивым делом, построенном на лжи Майкла Коэна, коррумпированного и осужденного адвоката".

Коротко о скандале с Трампом и порноактрисой

12 января 2018 года американские СМИ сообщили, что в октябре 2016 года, незадолго до президентских выборов в США, адвокат тогдашнего кандидата в президенты Трампа – Коэн – выплатил 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс. Да, он должен был подкупить порноактрису, чтобы и молчала о романе с политиком, который якобы состоялся в 2006 году.

Дэниелс подписала соглашение о неразглашении. Сначала Коэн отрицал, что у Трампа была вероятная связь, и пытался скрыть обвинения, но через месяц публично признал это. Сам Трамп говорит, что Дэниелс придумала роман, чтобы распространить о нем ложь.