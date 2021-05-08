Федеральна виборча комісія (FEC) відмовилася від розслідування справи щодо 45 президента США Дональда Трампа. Мовиться про звинувачення у порушенні закону про фінанси для виборчої кампанії під час виборів 2016 року.

Справу проти Трампа закрили

За даними слідства, Трамп наказав своєму колишньому адвокатові Майклу Коену заплатити акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Порнозірка мала мовчати про зраду політика.

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Пізніше адвоката ув'язнили за кількома звинуваченнями.

Регулювальний орган, якому доручено забезпечити дотримання закону про фінансування виборчих кампаній, оголосив про закриття справи 6 травня. Це сталося після того, як комісія, розділена порівну між демократами і республіканцями, зайшла в глухий кут,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, за кілька місяців до голосування у звіті щодо внутрішнього розслідування заявили про те, що є підстави вважати, що виборча кампанія Трампа свідомо порушила закон про фінансування виборчої кампанії.

Водночас демократи розкритикували таке рішення: "Зробити висновок про те, що платіж, здійснений за 13 днів до дня виборів, з метою замовчування не був пов'язаний з передвиборчою кампанією – не відповідає дійсності".

Реакція політика

Трамп підтвердив, що відшкодував платіж адвокату. Водначас порушення закону про передвиборчу кампанію він заперечує.

Прихована грошова виплата була проведена за вказівкою Трампа і в його інтересах. Як і мене, Трампа слід визнати винним. Те, як комітет Федеральної виборчої комісії міг прийняти рішення по-іншому, викликає подив,

– заявив Коен.

Трамп подякував комісії за припинення того, що він назвав "фальшивою справою, побудованою на брехні Майкла Коена, корумпованого і засудженого адвоката".

Коротко про скандал з Трампом і порноакторкою

12 січня 2018 року американські ЗМІ повідомили, що в жовтні 2016 року, незадовго до президентських виборів в США, адвокат тодішнього кандидата в президенти Трампа – Коен – виплатив 130 тисяч доларів Стормі Деніелс. Так, він мав підкупити порноакторку, аби та мовчала про роман з політиком, який нібито відбувся у 2006 році.

Деніелс підписала угоду про нерозголошення. Спочатку Коен заперечував, що Трамп мав ймовірний зв'язок, і намагався приховати звинувачення, але через місяць публічно визнав це. Сам Трамп каже, що Деніелс вигадала роман, аби поширити про нього брехню.