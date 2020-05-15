Дело против Венедиктовой в НАБУ может быть пустым, - Сытник

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал дело, которое бюро открыло против главы офиса Генпрокурора Ирины Венедиктовой. Речь идет о возможном недекларировании имущества генпрокурором, которое НАБУ обязал рассматривать суд.

Дела, которые регистрируют в бюро по решению суда, а именно таким является дело Венедиктовой, часто бывают пустыми. Об этом глава НАБУ Артем Сытник заявил в интервью hromadske.

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Система регистрации в НАБУ дела вызывает много дискуссий и споров. Иногда граждане злоупотребляют правом на обращение в полицию и пишут бессодержательные заявления, говорит Сытник.

Детективы НАБУ имеют полномочия проанализировать заявление и в случае, если оно пустое, могут его не регистрировать. Сытник подчеркнул, что иногда люди подают заявления на должностных лиц ради пиара.

Исходя из того, что у нас есть полномочия на аналитическую обработку этих заявлений, мы делаем первичный анализ, потому что иногда видим, что заявление абсолютно пустое и его подача – это попытки определенного политического пиара,

– прокомментировал Сытник.

Однако, он добавил все же есть малый процент дел, которые по таким обращениям через суд закончились успешно.

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