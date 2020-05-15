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Дело против Венедиктовой в НАБУ может быть пустым, - Сытник

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Против Венедиктовой НАБУ открыло дело по решению суда
Против Венедиктовой НАБУ открыло дело по решению суда / Скриншот из видео

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал дело, которое бюро открыло против главы офиса Генпрокурора Ирины Венедиктовой. Речь идет о возможном недекларировании имущества генпрокурором, которое НАБУ обязал рассматривать суд.

Дела, которые регистрируют в бюро по решению суда, а именно таким является дело Венедиктовой, часто бывают пустыми. Об этом глава НАБУ Артем Сытник заявил в интервью hromadske.

К теме генпрокурор заявила о конфликте интересов по делу НАБУ

Система регистрации в НАБУ дела вызывает много дискуссий и споров. Иногда граждане злоупотребляют правом на обращение в полицию и пишут бессодержательные заявления, говорит Сытник.

Детективы НАБУ имеют полномочия проанализировать заявление и в случае, если оно пустое, могут его не регистрировать. Сытник подчеркнул, что иногда люди подают заявления на должностных лиц ради пиара.

Исходя из того, что у нас есть полномочия на аналитическую обработку этих заявлений, мы делаем первичный анализ, потому что иногда видим, что заявление абсолютно пустое и его подача – это попытки определенного политического пиара,
– прокомментировал Сытник.

Однако, он добавил все же есть малый процент дел, которые по таким обращениям через суд закончились успешно.

Дело НАБУ против Венидиктовой: коротко

  • 4 мая против главы офиса генпрокурора начали уголовное производство.
  • Бюро должно проверить возможное недекларирование имущества Ириной Венедиктовой.
  • Обязал НАБУ рассмотреть это дело Верховный антикоррупционный суд. Он удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко.
  • Стерненко утверждает, что Венедиктова не задекларировала дорогие часы, а также свою долю в ряде предприятий.
  • Генпрокурор после начала дела объявила о конфликте интересов по делу и отвела себя от выполнения в нем полномочий.
  • Сейчас офис генпрокурора и СБУ готовят Стерненко подозрение. Оно касается смертельного ранения Стерненко нападающего. Активист ранил мужчину, который совершил на него организованное покушение.
Автор: Вероника Климская
Теги: Антикоррупционный суд Решение суда Офис генпрокурора Сергей Стерненко Расследования Ирина Венедиктова Коррупция Артем Сытник НАБУ Новости Украины Новости политики
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