Дело против Венедиктовой в НАБУ может быть пустым, - Сытник
Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал дело, которое бюро открыло против главы офиса Генпрокурора Ирины Венедиктовой. Речь идет о возможном недекларировании имущества генпрокурором, которое НАБУ обязал рассматривать суд.
Дела, которые регистрируют в бюро по решению суда, а именно таким является дело Венедиктовой, часто бывают пустыми. Об этом глава НАБУ Артем Сытник заявил в интервью hromadske.
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Система регистрации в НАБУ дела вызывает много дискуссий и споров. Иногда граждане злоупотребляют правом на обращение в полицию и пишут бессодержательные заявления, говорит Сытник.
Детективы НАБУ имеют полномочия проанализировать заявление и в случае, если оно пустое, могут его не регистрировать. Сытник подчеркнул, что иногда люди подают заявления на должностных лиц ради пиара.
Исходя из того, что у нас есть полномочия на аналитическую обработку этих заявлений, мы делаем первичный анализ, потому что иногда видим, что заявление абсолютно пустое и его подача – это попытки определенного политического пиара,
– прокомментировал Сытник.
Однако, он добавил все же есть малый процент дел, которые по таким обращениям через суд закончились успешно.
Дело НАБУ против Венидиктовой: коротко
- 4 мая против главы офиса генпрокурора начали уголовное производство.
- Бюро должно проверить возможное недекларирование имущества Ириной Венедиктовой.
- Обязал НАБУ рассмотреть это дело Верховный антикоррупционный суд. Он удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко.
- Стерненко утверждает, что Венедиктова не задекларировала дорогие часы, а также свою долю в ряде предприятий.
- Генпрокурор после начала дела объявила о конфликте интересов по делу и отвела себя от выполнения в нем полномочий.
- Сейчас офис генпрокурора и СБУ готовят Стерненко подозрение. Оно касается смертельного ранения Стерненко нападающего. Активист ранил мужчину, который совершил на него организованное покушение.