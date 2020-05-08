"Часы Венедиктовой": генпрокурор заявила о конфликте интересов по делу НАБУ
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Национальное агентство по предотвращению коррупции о конфликте интересов. Касается дело вероятного недекларирования имущества прокурором.
Венедіктова нагадала, що заявник, через якого відкрили справу, фігурує у провадженнях генпрокуратури. Про це йдеться у зверненні, яке опублікував Офіс Генпрокурора.
Раніше НАБУ почало кримінальне провадження проти Венедіктової: що відомо
Аби уникнути маніпуляцій, генпрокурорка заявила про конфлікт інтересів і про відвідвід від виконання обов'язків генпрокурора у цій справі.
Саме тому, задля уникнення маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора в цьому провадженні,
– заявила Венедіктова.
У зверненні не вказене ім'я, однак відомо, що НАБУ відкрило справу за заявою активіста Сергія Стерненка. Як відзначив сам Стерненко на своєму фесбуці, він подав заяву щодо можливого недекларування генпрокурорко годинника імовірною вартістю в 10 тисяч євро та членства у громадських організаціях з ознаками прибутковості.
Звернення Венедіктової – дивіться відео
Справа проти Венідіктової: коротко
- 4 травня проти очільниці Офісу генпрокурора почали кримінальне провадження. НАБУ перевірить можливе недекларування майна Іриною Венедіктовою.
- Перед цим Верховний антикорупційний суд задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка, зобов’язавши НАБУ розглянути його заяву про злочин. Активіст стверджує, що Венедіктова не задекларувала дорогі годинники, а також свою учать у низці підприємств.
- Наразі Офіс генпрокурора та СБУ готують Стерненку підозру. Вона стосується смертельного поранення Стерненком свого нападника. Активісту планують вручити підозру через організований проти нього ж замах на вбивство, у якому той зміг вижити.
- Раніше судді Верховного суду звинуватили Венедіктову в тиску по справі Приватбанку. Судді розцінили заяви нової очільниці Офісу генпрокурора як спробу протиставити судову владу суспільству та державі загалом.
- Рідний брат Ірини Венедіктової, як розповіли журналісти "Схем" тривалий час працював у групі компаній "Інвестор", яку заснувала, зокрема, родина очільника МВС Арсена Авакова. Як щойно вона обралась у Раду та очолила комітет з питань правової політики, чоловік Венедіктової пішов на підвищення в органах Нацполіції.