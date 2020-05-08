"Годинники Венедіктової": генпрокурорка заявила про конфлікт інтересів у справі НАБУ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила у Національне агентство із запобігання корупції про конфлікт інтересів. Стосується справа ймовірного недекларування майна генпрокуроркою.

Венедіктова нагадала, що заявник, через якого відкрили справу, фігурує у провадженнях генпрокуратури. Про це йдеться у зверненні, яке опублікував Офіс Генпрокурора.

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Аби уникнути маніпуляцій, генпрокурорка заявила про конфлікт інтересів і про відвідвід від виконання обов'язків генпрокурора у цій справі.

Саме тому, задля уникнення маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора в цьому провадженні,

– заявила Венедіктова.

У зверненні не вказене ім'я, однак відомо, що НАБУ відкрило справу за заявою активіста Сергія Стерненка. Як відзначив сам Стерненко на своєму фейсбуці, він подав заяву щодо можливого недекларування генпрокурорко годинника імовірною вартістю в 10 тисяч євро та членства у громадських організаціях з ознаками прибутковості.

Звернення Венедіктової – дивіться відео

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