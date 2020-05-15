Справа проти Венедіктової у НАБУ може бути порожньою, – Ситник

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прокоментував справу, яку бюро відкрило проти очільниці Офісу Генпрокурора Ірини Венедіктової. Йдеться про можливе недекларування майна генпрокуроркою, яке НАБУ зобов'язав розглядати суд.

Спрви, які реєструють у бюро за рішенням суду, а саме такою є справа Венедіктової, часто бувають порожніми. Про це очільник НАБУ Артем Ситник заявив у інтерв'ю hromadske.

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Система реєстрації у НАБУ справи викликає багато дискусій і суперечок. Іноді громадяни зловживають правом на звернення до правоохоронців і пишуть беззмістовні заяви, каже Ситник.

Детективи НАБУ мають повноваження проаналізувати заяву і в разі, якщо вона беззмістовна, можуть її не реєструвати. Ситник підкреслив, що іноді люди подають заяви на посадовців заради піару.

Виходячи з того, що у нас є повноваження на аналітичну обробку цих заяв, ми робимо первинний аналіз, тому що іноді бачимо, що заява абсолютно пуста і її подача – це спроби певного політичного піару,

– прокоментував Ситник.

Проте, він додав все ж є малий відсоток справ, які за таким зверненням через суд закінчилися успішно.

Справа НАБУ проти Венідіктової: коротко