Арест корпоративных прав Сахалинского месторождения: когда ВАКС рассмотрит скандальное дело

Высший антикоррупционный суд в четверг, 8 августа, рассмотрит решение об отмене ареста корпоративных прав Сахалинского нефте-газового месторождения. Оно было передано в управление государства.

Сахалинское месторождение, передано в управление государству, имеет потенциал около 15 миллиардов метров кубических газа и является крупнейшим в Украине. Месторождение способно приносить почти 1 миллиард гривен прибыли ежемесячно, поэтому бывшим его владельцам так трудно расставаться с ценным активом.

Судебные дела вокруг Сахалинского месторождения

В апреле 2023 года по материалам ГБР и СБУ на корпоративные права компаний, которым принадлежало месторождение, был наложен арест.

Правоохранители утверждали, что месторождение было приватизировано незаконно и государство фактически потеряло контроль за его деятельностью. И хотя это решение адвокаты компании обжаловали, арест на корпоративные права ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист ЮроупПетролеум" был наложен повторно, а все имущественные права переданы в управление АРМА. Все эти общества были аффилированы с российским олигархом Павлом Фуксом, народным депутатом Украины Восьмого созыва Игорем Котвицким и олигархом Игорем Коломойским.

В то же время в конце ноября 2023 года бывшие владельцы месторождения смогли добиться аннулирования специального разрешения "Укрнефтебурения" на Сахалинское НГКМ и с 1 декабря этого же года компания прекратила добычу газа.

Аннулирование лицензии произошло, якобы, из-за письма от ГБР (по выполнению постановления Верховного суда от 26.11.2019). Однако в ГБР отрицают этот факт и заявили, что не просили "Госгеонедра" аннулировать спецразрешение "Укрнефтебурение".

Потери государства от приостановления деятельности месторождения

По данным "Укрнефтебурения", ежемесячные потери государства от аннулирования лицензии Сахалинского месторождения составляют 47,3 миллиона кубометров газа и 5229 тонн конденсата. По состоянию на июнь 2024 года из-за простоя государство потеряло ориентировочно почти 285 миллионов кубометров природного газа и 31 тысячу тонн конденсата.

Уже 6 августа 2024 года Шестой апелляционный административный суд, на основании заявления "Укрнефтебурение" и с учетом новых обстоятельств (разъяснения от ГБР и другие документы), отменил аннулирование спецразрешения ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" на добычу углеводородов Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Интересно, что после решения суда государству не удалось получать доход от газового месторождения, ведь бывшие владельцы через адвоката подали другое заявление, уже в ВАКС, об отмене ареста имущества (решение от апреля 2023 года) и передаче имущественных прав в АРМА. Новое дело №991/6568/24 будет слушаться 8 августа 2024 года, в 8:30 судьей Ларисой Задорожной.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в отношении бывшего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко. Речь идет о взыскании в доход государства активов этих лиц.