Служба безопасности Украины ответила на ряд вопросов по запросу "Украинской правды".

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Ответ СБУ

Издание сообщает, что в спецслужбе не указали точное количество силовиков и личность должностного лица, отдавшего приказ направить их на место.

Сообщаем, что на указанном месте действительно находились отдельные спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ, которые выполняли свои обязанности на законных основаниях– заявили в СБУ.

Вопрос о возможном участии бойцов в охране Сергея Дуки, фигурирующего в деле "Карфаген", ведомство также оставило без ответа.

Журналисты поинтересовались, одобряло ли командование возможное участие сотрудников во встрече в военной форме в их внеслужебное время.

Что касается возможного присутствия на данном месте некоторых других сотрудников СБУ и остальных лиц, то руководство СБУ не давало указаний или распоряжений по затронутому вами вопросу– ответили в спецслужбе.

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Прямого ответа не дали относительно вероятной передачи оружия Сергею Дуке, о которой СМИ сообщали ранее. Ведомство не раскрыло статус этого оружия и принадлежность автомобилей, замеченных возле изолятора.

Вопросы относительно возможных угроз жизни генерал-майора, наличия данных о подготовке покушения или предоставлении ему охраны после увольнения спецслужба также отклонила. По словам журналистов, СБУ сослалась на нормы закона о доступе к публичной информации и Свод сведений, составляющих государственную тайну.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП задержали генерал-майора Сергея Дуку в рамках спецоперации "Карфаген" по подозрению в крышевании мошеннических колл-центров. Уже 13 ноября фигурант вышел из-под стражи под залог в 65 миллионов гривен, средства на который перечисляли, в частности, сотрудники Службы безопасности.

К слову, в день задержания Дука был на допросе в НАБУ, однако давать показания отказался. Несмотря на это, позже подозреваемый публично уверял, что следователи его ни разу не допрашивали.