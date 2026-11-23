Відповідь на низку запитань дала Служба безпеки України на запит "Української правди".

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Відповідь СБУ

Видання передає, що у спецслужбі не зазначили точну кількість силовиків та особу посадовця, який віддав наказ направити їх на локацію.

Інформуємо, що на зазначеній локації дійсно перебували окремі спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ, які виконували свої обов'язки на законних підставах– заявили в СБУ.

Питання щодо ймовірної участі бійців в охороні Сергія Дуки, який фігурує у справі "Карфаген", відомство також залишило без відповіді.

Журналісти поцікавилися, чи погоджувало командування можливу участь співробітників у зустрічі у військовій формі в їхній позаслужбовий час.

Що стосується можливої присутності на даній локації деяких інших співробітників СБУ та решти осіб, то керівництво СБУ не давало вказівок чи розпоряджень з порушеного Вами питання– відповіли у спецслужбі.

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Прямої відповіді не надали й щодо ймовірної передачі зброї Сергію Дуці, про яку медіа повідомляло раніше. Відомство не розкрило статус цієї зброї та належність помічених біля ізолятора автомобілів.

Запитання стосовно можливих загроз життю генерал-майора, наявності даних про підготовку замаху чи надання йому охорони після звільнення спецслужба також відкинула. За словами журналістів, СБУ посилалась на норми закону про доступ до публічної інформації та Звід відомостей, що становлять державну таємницю.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП затримали генерал-майора Сергія Дуку в межах спецоперації "Карфаген" за підозрою у кришуванні шахрайських кол-центрів. Уже 13 листопада фігурант вийшов з-під варти під заставу в 65 мільйонів гривень, кошти на яку перераховували, зокрема, співробітники Служби безпеки.

До слова, у день затримання Дука був на допиті в НАБУ, однак свідчити відмовився. Попри це, пізніше підозрюваний публічно запевняв, що слідчі його жодного разу не допитували.