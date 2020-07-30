Музыканта Андрея Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Защитники подозреваемого утверждают, что Антоненко начали прослушивать еще в марте 2019 года, то есть за 9 месяцев до задержания полицией.

Андрей Антоненко в интервью "Украинской правде" рассказал, что очевидно, записей с ним, подтверждающих подозрение, не существует. Именно поэтому среди обнародованных следствием записей телефонных разговоров были другие подозреваемые, но не Антоненко.

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Адвокаты подозреваемого в убийстве добавили, что на момент ответа Андрей Антоненко еще не полностью был знаком с материалами и не знал, что его начали прослушивать с марта 2019 года просто как человека, чей телефон появлялся вблизи улицы Гончара, по которой шли убийцы Шеремета.

За все это время никаких разговоров, которые даже отдаленно касались преступления, не было найдено,

– отметили защитники.

Андрей Антоненко и дело Шеремета: главное

20 июля 2016 года в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль, которым он управлял и который принадлежал руководителю издание "Украинская правда" Алене Притуле, был подорван. Следствие длилось три года: в то время не было известно ни об исполнителях убийства, ни о заказчиках.

2 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугар.

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Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.