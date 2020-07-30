Музиканта Андрія Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Захисники підозрюваного стверджують, що Антоненка почали прослуховувати ще у березні 2019 року, тобто за 9 місяців до затримання поліцією.

Андрій Антоненко в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що вочевидь, записів із ним, які б підтверджували підозру, не існує. Саме тому серед оприлюднених слідством записів телефонних розмов були інші підозрювані, але не Антоненко.

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Адвокати підозрюваного у вбивстві додали, що на момент відповіді Андрій Антоненко ще не повністю був знайомий з матеріалами і не знав, що його почали прослуховувати з березня 2019 року просто як особу, чий телефон з'являвся поблизу вулиці Гончара, якою йшли вбивці Шеремета.

За весь цей час жодних розмов, які навіть віддалено стосуються злочину, не було знайдено,

– наголосили захисники.

Андрій Антоненко і справа Шеремета: головне

20 липня 2016 року в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет. Авто, яким він керував і яке належало керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, було підірвано. Слідство тривало три роки: у той час не було відомо ні про виконавців вбивства, ні про замовників.

2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

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Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.