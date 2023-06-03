Об этом сообщила Юлия Кузьменко – одна из "обвиняемых" в убийстве белорусского журналиста. По ее словам, один из присяжных из предыдущего состава мобилизован, а другой – уехал за границу.

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Что происходит с судебным делом

Юлия Кузьменко рассказала, что суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения Яне Дугарь с выхода из-под залога на выход под личное обязательство. Поэтому все средства, которые небезразличны собрали для того, чтобы внести залог, передадут в поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, Яне Дугар вернули личное дело, что важно для него как для военнослужащей.

В то же время суд отклонил ходатайство о заморозке дела на период военного положения. И такое решение неоднозначно воспринимают те, кого обвинили в убийстве журналиста.

Сложно сказать, это хорошо или плохо: с одной стороны хочется, чтобы этот аваковский театр абсурда закончился как можно быстрее. Этот процесс – одна из резонансных лакмусовых бумажек относительно состояния правоохранительной и судебной систем нашей страны и результат покажет, что у нас, где и как. С другой стороны – Яне и Андрею очень сложно вырываться на судебные заседания из-за того, что они защищают нашу мать,

– отметила Кузьменко.

Медик и волонтер подчеркнула, что ей, Яне Дугарь и Андрею Антоненко сейчас тяжело, ведь, кроме того бремени, которое сейчас имеет каждый украинец в виде войны, они уже 4-й год подозреваются в убийстве, которое, как отмечает Кузьменко, они не совершали. Кроме того, по ее словам, не наказаны ни настоящие убийцы журналиста, ни поиздевавшиеся над ними.

Юлия Кузьменко подчеркнула, что и она, и Яна Дугарь и Андрей Антоненко прекрасно понимают, что сейчас война, но справедливость не может быть "не ко времени".

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