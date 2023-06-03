Об этом сообщила Юлия Кузьменко – одна из "обвиняемых" в убийстве белорусского журналиста. По ее словам, один из присяжных из предыдущего состава мобилизован, а другой – уехал за границу.
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Что происходит с судебным делом
Юлия Кузьменко рассказала, что суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения Яне Дугарь с выхода из-под залога на выход под личное обязательство. Поэтому все средства, которые небезразличны собрали для того, чтобы внести залог, передадут в поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, Яне Дугар вернули личное дело, что важно для него как для военнослужащей.
В то же время суд отклонил ходатайство о заморозке дела на период военного положения. И такое решение неоднозначно воспринимают те, кого обвинили в убийстве журналиста.
Сложно сказать, это хорошо или плохо: с одной стороны хочется, чтобы этот аваковский театр абсурда закончился как можно быстрее. Этот процесс – одна из резонансных лакмусовых бумажек относительно состояния правоохранительной и судебной систем нашей страны и результат покажет, что у нас, где и как. С другой стороны – Яне и Андрею очень сложно вырываться на судебные заседания из-за того, что они защищают нашу мать,
– отметила Кузьменко.
Медик и волонтер подчеркнула, что ей, Яне Дугарь и Андрею Антоненко сейчас тяжело, ведь, кроме того бремени, которое сейчас имеет каждый украинец в виде войны, они уже 4-й год подозреваются в убийстве, которое, как отмечает Кузьменко, они не совершали. Кроме того, по ее словам, не наказаны ни настоящие убийцы журналиста, ни поиздевавшиеся над ними.
Юлия Кузьменко подчеркнула, что и она, и Яна Дугарь и Андрей Антоненко прекрасно понимают, что сейчас война, но справедливость не может быть "не ко времени".
Главное о деле Шеремета
- В июле 2016 года в Киеве взорвали находившийся внутри автомобиль белорусского журналиста Павла Шеремета.
- В декабре 2019 года подозрения в убийстве журналиста объявили медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому врачу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.
- Подозреваемые своей вины не признают. В то же время, когда их держали под стражей, люди выходили на митинги, чтобы поддержать Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
- Впоследствии всех подозреваемых выпустили из-под стражи и изменили меры предосторожности. С началом полномасштабного вторжения Андрей Антоненко и Яна Дугарь пошли защищать Украину как военные, Юлия Кузьменко активно занимается волонтерской деятельностью и помогает ВСУ.