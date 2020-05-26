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Дело Шеремета: суд продлил арест Юлии Кузьменко еще на два месяца

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Суд над Юлией Кузьменко 25 мая 2020 - арест Кузьменко
Юлия Кузьменко

Печерский районный суд города Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемую в организации убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Суд продлил ее арест еще на два месяца.

Какие меры избрали подозреваемым в убийстве Шеремета

Судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство обвинения. Следовательно Кузьменко будет находиться под стражей до 24 июля, сообщает 24 канал.

К теме Убийство Шеремета: подозреваемую Дугарь могут отпустить под залог – решение суда

Также суд отказал в отводе Писанца от рассмотрения ходатайства прокуратуры, о чем просили адвокаты Кузьменко. По словам адвоката Беспалого, он сомневается в объективности распределения дела на судью.

Аналогичное решение суд принял в отношении другого подозреваемого – Андрея Антоненко. Под стражей его будут держать до 23 июля.

Также Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь. Вечером 25 мая суд ей назначил залог. Сумма залога составляет 168 тысяч 150 гривен. Правда, у Дугарь таких денег нет. В то же время Дугарь придется носить электронный браслет.

Что этому предшествовало

Недавно Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и другим фигурантам дела Шеремета изменили подозрения.

В чем теперь обвиняют подозреваемых по делу Шеремета

  • Следователи считают, что Антоненко теперь – не организатор, а исполнитель.
  • А Кузьменко якобы только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, однако не нажимала на кнопку.
  • Антоненко и Кузьменко еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это две дополнительные статьи в обвинения.
  • Неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.

Обратите внимание! На Банковой вечером 25 мая собрались митингующие, чтобы поддержать подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Убийство Павла Шеремета: главное

  • Журналиста Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, взорвали на одном из перекрестков. Журналист погиб на месте.
  • Несмотря на довольно резонансную ситуацию, у следствие долго не было подозреваемых в этом деле. Пока 12 декабря 2019 года во время пресс-конференции с участием президента Владимира Зеленского глава МВД Арсен Аваков не обнародовал имена обвиняемых по этому делу – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
  • Также по делу проходят супруги Владислав и Ирина Грищенко. Они находятся под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
  • После оглашения обвинений Антоненко, Кузьменко и Дугарь задержали.
Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Решение суда Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко Новости политики
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