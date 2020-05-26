Справа Шеремета: суд продовжив арешт Юлії Кузьменко ще на два місяці

Печерський районний суд міста Києва 25 травня залишив під вартою підозрювану в організації вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко. Суд продовжив її арешт ще на два місяці.

Які запобіжні заходи обрали підозрюваним у вбивстві Шеремета

Суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання обвинувачення. Відтак Кузьменко перебуватиме під вартою до 24 липня, повідомляє 24 канал.

До теми Вбивство Шеремета: підозрювану Дугарь можуть відпустити під заставу – рішення суду

Також суд відмовив у відводі Писанця від розгляду клопотання прокуратури, про що просили адвокати Кузьменко. За словами адвоката Безпалого, він має сумніви в об'єктивності розподілу справи на суддю.

Аналогічне рішення суд ухвалив щодо іншого підозрюваного – Андрія Антоненка. Під вартою його триматимуть до 23 липня.

Також Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь. Увечері 25 травня суд їй призначив заставу. Сума застави становить 168 тисяч 150 гривень. Щоправда, в Дугарь таких грошей немає. Водночас Дугарь доведеться носити електронний браслет.

Що цьому передувало

Нещодавно Андрієві Антоненку, Юлії Кузьменко та іншим фігурантам справи Шеремета змінили підозри.

В чому тепер звинувачують підозрюваних у справі Шеремета

Слідчі вважають, що Антоненко тепер – не організатор, а виконавець.

А Кузьменко нібито лише заклала вибухівку разом із Антоненком, однак не натискала на гачок.

Антоненко та Кузьменко ще й знищили машину Subaru та за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку. Це дві додаткові статті в обвинувачення.

Невстановлені особи "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко.

Зверніть увагу! На Банковій ввечері 25 травня зібралися мітингарі, аби підтримати підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Вбивство Павла Шеремета: головне