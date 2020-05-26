Справа Шеремета: суд продовжив арешт Юлії Кузьменко ще на два місяці
Печерський районний суд міста Києва 25 травня залишив під вартою підозрювану в організації вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко. Суд продовжив її арешт ще на два місяці.
Які запобіжні заходи обрали підозрюваним у вбивстві Шеремета
Суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання обвинувачення. Відтак Кузьменко перебуватиме під вартою до 24 липня, повідомляє 24 канал.
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Також суд відмовив у відводі Писанця від розгляду клопотання прокуратури, про що просили адвокати Кузьменко. За словами адвоката Безпалого, він має сумніви в об'єктивності розподілу справи на суддю.
Аналогічне рішення суд ухвалив щодо іншого підозрюваного – Андрія Антоненка. Під вартою його триматимуть до 23 липня.
Також Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь. Увечері 25 травня суд їй призначив заставу. Сума застави становить 168 тисяч 150 гривень. Щоправда, в Дугарь таких грошей немає. Водночас Дугарь доведеться носити електронний браслет.
Що цьому передувало
Нещодавно Андрієві Антоненку, Юлії Кузьменко та іншим фігурантам справи Шеремета змінили підозри.
В чому тепер звинувачують підозрюваних у справі Шеремета
- Слідчі вважають, що Антоненко тепер – не організатор, а виконавець.
- А Кузьменко нібито лише заклала вибухівку разом із Антоненком, однак не натискала на гачок.
- Антоненко та Кузьменко ще й знищили машину Subaru та за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку. Це дві додаткові статті в обвинувачення.
- Невстановлені особи "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко.
Зверніть увагу! На Банковій ввечері 25 травня зібралися мітингарі, аби підтримати підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.
Вбивство Павла Шеремета: головне
- Журналісти Павла Шеремета вбили у центрі Києва 20 липня 2016 року. Автомобіль, в якому він перебував, підірвали на одному з перехресть. Журналіст загинув на місці.
- Попри доволі резонансну ситуацію, слідство довго не мало підозрюваних у цій справі. Аж поки 12 грудня 2019 року під час пресконференції за участю президента Володимира Зеленського очільник МВС Арсен Аваков не оприлюднив імена обвинувачених у цій справі – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
- Також у справі проходить подружжя Владислава та Ірини Грищенків. Вони перебувають під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
- Після оголошення обвинувачень Антоненка, Кузьменко та Дугарь затримали.