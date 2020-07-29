Суд перенес слушание по делу Сивохо против представителей "Нацкорпуса": фото
Заседание в деле по иску бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохо и нардепа Максима Бужанского Печерский райсуд Киева перенес. Как известно, Сивохо и Бужанский судились против представителей "Нацкорпуса" Юрия Капли, Александра Демидова и Сергея Тамарина.
В пресс-службе "Нацкорпуса" сообщили, что во время судебного заседания защитник ветеранов Эдуард Вербинец подал ходатайство об отводе председательствующей судьи Виты Бортнической.
Интересно Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
В то же время судья объявила перерыв на неопределенный срок для рассмотрения отвода. Поэтому дата следующего заседания пока неизвестна.
Под зданием суда пришли примерно сотня представителей "Нацкорпуса", чтобы поддержать коллег. У них были флаги и другая символика. Также обустроили палатку.
Представители "Нацкорпуса" под зданием суда / Фото 24 канал
Скандал с участием Сивохо и "Национального корпуса произошел в марте 2020 года / Фото 24 канал
Люди пришли с символикой / Фото 24 канал
Что известно о конфликте с участием Сивохо: коротко
- Во время презентации Национальной платформы примирения и единства, которая состоялась 12 марта 2020 года, представители организации "Национальный корпус" начали спор с тогдашним советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо.
- Вскоре они ударили Сивохо в спину, после чего он упал на пол.
- Как стало известно, во время презентации Сивохо и его команда озвучивали неоднозначные заявления. В частности, сам Сивохо назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом".
- Полиция открыла уголовное производство по факту избиения. В отделение доставили 15 человек.