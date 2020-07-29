Заседание в деле по иску бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохо и нардепа Максима Бужанского Печерский райсуд Киева перенес. Как известно, Сивохо и Бужанский судились против представителей "Нацкорпуса" Юрия Капли, Александра Демидова и Сергея Тамарина.

В пресс-службе "Нацкорпуса" сообщили, что во время судебного заседания защитник ветеранов Эдуард Вербинец подал ходатайство об отводе председательствующей судьи Виты Бортнической.

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В то же время судья объявила перерыв на неопределенный срок для рассмотрения отвода. Поэтому дата следующего заседания пока неизвестна.

Под зданием суда пришли примерно сотня представителей "Нацкорпуса", чтобы поддержать коллег. У них были флаги и другая символика. Также обустроили палатку.



Представители "Нацкорпуса" под зданием суда / Фото 24 канал



Скандал с участием Сивохо и "Национального корпуса произошел в марте 2020 года / Фото 24 канал



Люди пришли с символикой / Фото 24 канал

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