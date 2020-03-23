Данилов уволил Сивохо, – журналист

Секретарь СНБО Алексей Данилов уволил своего внештатного советника Сергея Сивохо. Сейчас об этом сообщают журналисты, а официального комментария от СНБО еще нет.
Указ об увольнении Сивохо еще не опубликован, но решение принято и подписано, сообщает в фейсбуке журналист Кирилл Сазонов со ссылкой на "очень серьезные источники".
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"Платформа примирения накрылась медным тазом, продюсер Сивохо не оправдал высокого доверия. Двери прямо там, прощайте...", – добавил журналист.
Ранее с призывом к Данилову об увольнении Сивохо обратились нардепы от фракции "Слуга народа". Аргументировали это тем, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичную напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".
Что известно о скандале с участием Сивохо
- Сивохо 12 марта представил Нацплатформу примирения и единства, которая должна была бы помочь "людям по обе стороны конфликта слушать и слышать".
- Во время презентации из уст Сивохо и его команды прозвучали неоднозначные заявления. В частности, сам Сивохо назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом".
- Во время этой же презентации на мероприятие вворвались активисты "Азова". Они заявили, что им интересно, "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".
- После этого возникла потасовка, в которой Сивохо сильно потолкали.
- Полиция задержала 15 участников стычки и суд избрал им меры предосторожности.