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      Данилов уволил Сивохо, – журналист

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      Секретарь СНБО Алексей Данилов уволил своего внештатного советника Сергея Сивохо. Сейчас об этом сообщают журналисты, а официального комментария от СНБО еще нет.

      Указ об увольнении Сивохо еще не опубликован, но решение принято и подписано, сообщает в фейсбуке журналист Кирилл Сазонов со ссылкой на "очень серьезные источники".

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      "Платформа примирения накрылась медным тазом, продюсер Сивохо не оправдал высокого доверия. Двери прямо там, прощайте...", – добавил журналист.

      Ранее с призывом к Данилову об увольнении Сивохо обратились нардепы от фракции "Слуга народа". Аргументировали это тем, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичную напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".

      Что известно о скандале с участием Сивохо

      • Сивохо 12 марта представил Нацплатформу примирения и единства, которая должна была бы помочь "людям по обе стороны конфликта слушать и слышать".
      • Во время презентации из уст Сивохо и его команды прозвучали неоднозначные заявления. В частности, сам Сивохо назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом".
      • Во время этой же презентации на мероприятие вворвались активисты "Азова". Они заявили, что им интересно, "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".
      • После этого возникла потасовка, в которой Сивохо сильно потолкали.
      • Полиция задержала 15 участников стычки и суд избрал им меры предосторожности.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Алексей Данилов СНБО Сергей Сивохо
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