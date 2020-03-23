Данилов уволил Сивохо, – журналист

Секретарь СНБО Алексей Данилов уволил своего внештатного советника Сергея Сивохо. Сейчас об этом сообщают журналисты, а официального комментария от СНБО еще нет.

Указ об увольнении Сивохо еще не опубликован, но решение принято и подписано, сообщает в фейсбуке журналист Кирилл Сазонов со ссылкой на "очень серьезные источники".

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"Платформа примирения накрылась медным тазом, продюсер Сивохо не оправдал высокого доверия. Двери прямо там, прощайте...", – добавил журналист.