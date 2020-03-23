Данілов звільнив Сивохо, – журналіст

Секретар РНБО Олексій Данілов звільнив свого позаштатного радника Сергія Сивохо. Наразі про це повідомляють журналісти, а офіційного коментаря від РНБО ще немає.

Указ про звільнення Сивохо ще не опублікований, але рішення прийняте і підписане, повідомляє у фейсбуці журналіст Кирило Сазонов з посиланням на "дуже серйозні джерела".

Читайте також Я продюсер, вмію організувати процес: Сивохо пояснив, що він робить у РНБО

"Платформа примирення накрилася мідним тазом, продюсер Сивохо не виправдав високої довіри. Двері прямо там, прощавайте..." – додав журналіст.