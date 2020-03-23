15:09
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Данілов звільнив Сивохо, – журналіст

      - Читать новость на русском
      Сивохо звільнили з РНБО, пишуть журналісти / gordonua.com

      Секретар РНБО Олексій Данілов звільнив свого позаштатного радника Сергія Сивохо. Наразі про це повідомляють журналісти, а офіційного коментаря від РНБО ще немає.

      Указ про звільнення Сивохо ще не опублікований, але рішення прийняте і підписане, повідомляє у фейсбуці журналіст Кирило Сазонов з посиланням на "дуже серйозні джерела".

      Читайте також Я продюсер, вмію організувати процес: Сивохо пояснив, що він робить у РНБО

      "Платформа примирення накрилася мідним тазом, продюсер Сивохо не виправдав високої довіри. Двері прямо там, прощавайте..." – додав журналіст.

      Раніше з закликом до Данілова про звільнення Сивохо звернулися нардепи від фракції "Слуга народу". Аргументували це тим, що публічна діяльність Сивохо "викликає занепокоєння у суспільстві, створює публічну напругу, дискредитує президента та шкодить національним інтересам України".

      Що відомо про скандал за участю Сивохо

      • Сивохо 12 березня презентував Нацплатформу примирення і єдності, яка повинна була б допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".
      • Під час презентації з уст Сивохо та його команди пролунали неоднозначні заяви. Зокрема, сам Сивохо назвав російську агресію на Сході України "внутрішнім конфліктом".
      • Під час цієї ж презентації на подію увізвалися активісти "Азову. Вони заявили, що їм цікаво, "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".
      • Після цього виникла сутичка, в якій Сивохо добряче поштовхали.
      • Поліція затримала 15 учасників сутички і суд обрав їм запобіжні заходи.
      Тарифи на газ у 2020 році: як змінюється ціна
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Олексій Данілов РНБО Сергій Сивохо
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:03 Кремлівська "фабрика брехні", або Мити треба не лише руки, а й вуха
      Оксана Забужко
      сьогодні , 14:03 Киянам заборонили відвідувати дитячі і спортивні майданчики: інфографіка
      Вероніка Климська
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      сьогодні , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      сьогодні , 14:00 Світ притормозив, а час втратив ціну, або Нас змінив карантин
      Павло Казарін
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук