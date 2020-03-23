Данілов звільнив Сивохо, – журналіст
Секретар РНБО Олексій Данілов звільнив свого позаштатного радника Сергія Сивохо. Наразі про це повідомляють журналісти, а офіційного коментаря від РНБО ще немає.
Указ про звільнення Сивохо ще не опублікований, але рішення прийняте і підписане, повідомляє у фейсбуці журналіст Кирило Сазонов з посиланням на "дуже серйозні джерела".
Читайте також Я продюсер, вмію організувати процес: Сивохо пояснив, що він робить у РНБО
"Платформа примирення накрилася мідним тазом, продюсер Сивохо не виправдав високої довіри. Двері прямо там, прощавайте..." – додав журналіст.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі