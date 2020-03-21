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      Я продюсер, вмію організувати процес: Сивохо пояснив, що він робить у РНБО

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      Сивохо каже, що має багато знайомих з Донбасу, які готові стати амбасадорами платформи примирення / скриншот з відео "95 кварталу"

      Радник РНБО Сергій Сивохо визнає, що не є експертом у міжнародній політиці чи визнаним дипломатом. Втім запевняє, що вміє організовувати процеси і знає "найкращих у своєму напрямку людей".

      Сергій Сивохо – продюсер, який уміє організовувати процеси. Він вміє організувати професійних людей, які сприятимуть успішному процесу. Про це сам Сивохо заявив в інтерв'ю DW.

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      Коментуючи питання про національну платформу примирення, продюсер наголошує на необхідності просто розмовляти – щоб медики говорили з медиками, студенти зі студентами, а домогосподарки з домогосподарками.

      Починаючи розмовляти, ми будемо розуміти, які речі нас об'єднують і зближують. У цих розмовах ми будемо напрацьовувати рекомендації, які згодом зможемо передати владі,
      – пояснив Сергій Сивохо.

      Щодо людей, які братимуть участь у такому діалозі, він найперше говорить про вихідців з Донбасу. Зокрема виділяє актора "95 кварталу" Євгена Кошового, який родом з Алчевська.

      "Я з ним розмовляв – не знаю, як щодо поїхати в Алчевськ, але виступати в ролі амбасадора він готовий. Володя Горянський, актор, він теж луганський. Сергій Бубка – донецький, Лілія Підкопаєва – донецька, маса музикантів, навіть модельєри у нас є, футболісти. Усі, хто прагне, аби дім повернувся, готові стати амбасадорами", – розповів радник секретаря РНБО.

      Крім того, він пояснив свою роль у Раді національної безпеки України. Зокрема погодився зі словами Олексія Данілова, що він не представляє офіційної позиції РНБО.

      Я ж радник, ще й позаштатний. У мене немає зарплати, немає кабінету. Я формулюю поради, а його справа – дослухатися до них чи ні,
      – розповів Сергій Сивохо.

      Що відомо про ідею створення національної платформи примирення?Ідея створення національної платформи примирення належить саме Сергієві Сивохо. У ній радник секретаря РНБО пропонує створити платформу для спілкування між українцями з вільних від Росії територій та цивільними з окупованого Донбасу.

      Під час презентації платформи 12 березня у Сивохо виник конфлікт з бійцями "Азову". Дійшло до того, що останні штовхнули продюсера на землю.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Скандал Олексій Данілов РНБО Національна платформа примирення та єдності Сергій Сивохо Новини України Новини політики
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